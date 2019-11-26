Oppo'nun Yeni Arayüzü ColorOS 7, Hangi Telefonlara Gelecek?

Oppo, Android 10 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 7’yi geçtiğimiz hafta duyurmuştu. ColorOS 7, bugün bütün dünyadaki Oppo kullanıcılarına sunuldu. Biz de ColorOS 7’nin en yeni özelliklerini ve hangi telefonlara geleceğini sizler için listeledik.

Oppo, kendi telefonlarında Android işletim sistemi tabanlı ColorOS arayüzünü kullanıyor. Akıllı telefon üreticisi, kendi arayüzü ColorOS’u bütün dünyada 300 milyondan fazla insanın kullandığını geçmişte düzenlenen etkinliklerde açıklamıştı. ColorOS, bu zamana kadar 80 kadar dilde kullanıcılara sunuldu. Oppo, çok yaygın bir şekilde kullanılan arayüzünün daha hafif bir kullanıcı deneyimi sunacak, Android 10 tabanlı ColorOS 7 sürümünü geçtiğimiz hafta Çin’de düzenlediği etkinlikle duyurmuştu. Oppo, ColorOS 7’yi bugün, bütün dünyadaki kullanıcılara sunduğunu duyurdu. ColorOS 7’nin yeni özellikleri: Google’ın sunduğu kitlerle uyumlu yeni ikon tasarımı.

İyileştirilmiş ses efektleri

Üç parmak kullanarak ekran görüntüsü alma özelliği

Karanlık Mod desteği. ColorOS 7’de Karanlık Mod ile beraber Göz Koruma Modu da kullanıcılara sunuluyor.

Kuantum animasyon motoru ile yüksek hızda animasyon deneyimi.

ColorOS 7 ile beraber birden fazla uygulama kullanırken uygulama başlatma performansı yüzde 25 oranında artıyor. OMem teknolojisi ile RAM kullanımı yüzde 40 oranında azalıyor.

ColorOS 7, ColorOS 6 ile kıyaslandığında ortalama kare hızlarında yüzde 19, oyunlardaki dokunmatik tepki hızını ise yüzde 15 oranında artırıyor.

Uygulama Kilidi, herhangi bir uygulamanın şifre ile korunmasını sağlıyor. Uygulama Kilidi ile parmak izi ve yüz taramada kullanılabilir.

Özel Kasa ile telefondaki sadece belgeler değil fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları da saklanabilir. Özel Kasa özelliği ile dosyalar ayrı bir dosya depolama bölgesinde saklanır ve şifreleyenin isteği dışında erişilemez ve değiştirilemez.

AI Beautification 2.0 ile değişik ortamlar tanınır ve kamera ışığı ona göre ayarlanır.

Fotoğraf çekiminde kullanılacak Ultra Karanlık Mod ile düşük ışıklı ortamlarda bağımsız bir yapay zeka çalışarak daha iyi fotoğraf çekilmesini sağlar.

Soloop video editörü ile sosyal medya ağları için videolar oluşturabilirsiniz.

Camera X ile üçüncü taraf uygulamalar daha hızlı bir şekilde kamera özelliklerine ulaşabilecek.

Sürüş Modu ile araba kullanırken sürücünün dikkatinin dağılması engellenir.

Music Party ile diğer Oppo kullanıcıları QR kodu tarayarak müzik deneyiminde size katılabilirler.

Akıllı Yardımcı, hava durumu, etkinlik ayrıntıları gibi ihtiyaç duyulan bilgileri sunar.

ColorOS 7 güncellemesi alacak tüm Oppo telefonlar Oppo, ColorOS 7’yi bugünden itibaren yayınlıyor. Ancak bütün Oppo modellerine aynı anda güncelleme ulaşmayacak. Oppo, dört ayrı dönemde ColorOS 7’yi Oppo kullanıcılarına sunacak. Bugünden itibaren güncellenecek telefonlar Oppo Reno

Oppo Reno 10x Zoom Aralık 2019’da ColorOS 7 güncellemesi alacak telefonlar Oppo Reno 2

Oppo F11

Oppo F11 Pro

Oppo F11 Pro Marvel Avengers Limited Edition 2020’nin ilk çeyreğinde ColorOS 7 güncellemesi alacak telefonlar Oppo Find X

Oppo Find X Lamborghini Edition

Oppo Find X SuperVOOC Edition

Oppo Reno 2F

Oppo Reno Z

Oppo R17

Oppo R18 Pro

Oppo RX17 Pro

Oppo Reno 2Z

Oppo A9 2020’nin ikinci çeyreğinde ColorOS 7 güncellemesi alacak telefonlar Oppo F7

Oppo F7 128GB

Oppo F9

Oppo F9 Pro

Oppo R15

Oppo R15 Pro

Oppo Oppo A5 2020

Oppo F9 2020

Oppo K3

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/298958/oppo-coloros-7-features.html

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