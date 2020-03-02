Sabah saatlerinde yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro'yu duyuran Oppo, şimdi de yeni kablosuz kulaklık modelini tüketicilerin beğenisine sundu. "Enco W31" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklık modeli, sağladığı düşük gecikme süresi ve toza/suya dayanıklılığıyla dikkatleri çekiyor.

Geçtiğimiz yıl ürünlerini Türkiye'de de satışa sunmaya başlayan Oppo, akıllı telefon sektöründe kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü telefonlarda gördüğü ilgiyi, 2020 model telefonlarıyla devam ettirmek istiyor. Bu bağlamda birkaç saat önce yeni telefonu Reno 3 Pro'yu duyururken, şimdi de yeni bir kablosuz kulaklık modeliyle karşımıza çıktı.

Oppo'nun yeni kablosuz kulaklık modeli "Enco W31" olarak isimlendiriliyor ve bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışan Enco W31, sunduğu düşük gecikme süresiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kulak içi yapısıyla kullanıcılara kaliteli bir ses deneyimi sunan kulaklık, suya ve toza karşı da dayanıklılık sağlıyor.

Karşınızda Oppo Enco W31

Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona sahip. Çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip olan kulaklıklar, hem mikrofon hem de kulaklık bölümünde gürültü engelleme imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.

Oppo'nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan'da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi (yaklaşık 62 dolar ve 390 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklık modelinin Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.