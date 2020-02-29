OPPO Find X2'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OPPO'nun uzun zamandır merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni bir keşif daha yapıldı. Filipinler'de bir e-ticaret sitesi, OPPO Find X2 Pro'nun sayfasını herkese açtı ve cihazın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Son zamanların yükselen akıllı telefon üreticisi OPPO, merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi’nin iptalinin ardından yeni cihazını tanıtacağı tarihi daha sonra duyuracağını açıklamıştı. Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada OPPO Find X2 serisi akıllı telefonlarını 6 Mart’ta gerçekleşecek küresel bir lansman etkinliğinde tanıtacağını belirtti.

OPPO, yeni akıllı telefonunun duyurusunu henüz yapmamasına rağmen Filipinler’de bir e-ticaret sitesi, OPPO Find X2 Pro’nun sayfasını oluşturdu. Lazada isimli sitenin sayfasında OPPO Find X2’nin özellikleri, fiyatı ve tasarımı tamamen ortaya çıktı. OPPO Find X2’nin sayfası, kısa süre sonra siteden kaldırıldı.

OPPO Find X2'nin özellikleri fiyatı ve fiyatı:

Lazada’da yayına alınan OPPO Find X2 sayfasında cihazın fiyatı 62.990 Filipin Pesosu (yaklaşık 1.200 dolar) olarak gözüktü. Cihazın siparişini veren kullanıcılar, Enco Q1 kablosuz kulaklık ve Rockspace R51 kablosuz powerbank’e de aynı anda sahip olacaklardı.

Özellik kısmına gelirsek OPPO Find X2, Lazada’nın oluşturduğu sayfada 4G olarak listelendi. Sayfada yer alan özelliklere göre cihaz, 6,7 inç’lik AMOLED ekranla birlikte gelecek ve gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 12 GB’lık RAM’e ve 512 GB’lık depolama alanına sahip olacak.

OPPO Find X2, arka kısmında üç kameralı kurulumu barındıracak. Bu kurulumda yer alan lensler 64 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğüne sahip olacak. Cihazın ön kamerasıysa 32 MP’lik çözünürlükle gelecek. OPPO Find X2, batarya konusunda da eksik kalmayarak 4.260 mAh’lik bataryaya ev sahipliği yapacak.

Lazada’nın sayfasında yer alan diğer özelliklere göre OPPO Find X2, çift nano-SIM desteğine, 3,5 mm kulaklık girişine, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ve VOOC hızlı şarj desteğine sahip olacak. Elbette açıkladığımız özellikler OPPO tarafından henüz onaylanmadı, dolayısıyla bu özelliklerin kesin bir şekilde telefonda bulunacağını söyleyemeyiz.