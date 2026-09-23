53 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık OPPO Enco X4 Duyuruldu!

OPPO, 53 saate kadar çıkan pil ömrü, gerçek zamanlı yapay zekâ desteği gibi özelliklere sahip kulaklığı Enco X4’ü duyurdu.

OPPO, dün gerçekleştirdiği lansmanında yeni amiral gemisi ürünlerini bizlerle buluşturdu. En çok dikkat çekenler Find X10 serisi telefonlar olsa da farklı kategorilerden ürünler de tanıtıldı. Bunlardan biri de Enco X4 isimli yeni kulaklıktı.

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İskandinav ses akustiğinin dev markalarından Dynaudio’nun ses ayarlama ekibiyle iş birliğine gidilerek geliştirilen Enco X4, üst düzey ses özelliklerini uygun bir fiyata sunmasıyla iddialı olacağa benziyor.

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OPPO Enco X4 neler sunuyor?

Şirketin "ilk kayıpsız Dynaudio ses kalitesine sahip kulaklığı" olarak nitelendirdiği Enco X4; 2.3 Mbps’ye kadar yüksek sadakatli kayıpsız iletimi destekliyor ve 48 kHz / 24-bit ses kalitesi sunabiliyor. Kulaklığın içerisinde çift DAC çapraz sürücülü, dördüncü nesil eş eksenli bir çift birim kurulumu yer alıyor. Polimer diyafram güçlü ve kontrollü baslar sağlarken konsantrik simetrik manyetik devre telli çalgılar gibi ince detayları ortaya çıkarmayı vaat ediyor.

Cihazın ana çipi eski nesildeki 12 nm üretim sürecinden 6 nm mimarisine yükseltilmiş. Bağlantı tarafında ise en güncel standartlardan biri olan Bluetooth 6.1 kullanılıyor. AAC, SBC, LHDC ve LC3 desteğiyle gelen kulaklık, ayrıca uzamsal ses, hızlı sesli komutlar, kafa hareketleriyle kontrol ve stüdyo kalitesinde stereo ses kaydı gibi ek yetenekler taşıyor.

OPPO Enco X4, pil dayanıklılığı konusunda oldukça iddialı. Sadece kulaklıklar AAC modunda kullanıldığında 13 saate kadar kesintisiz müzik çalabiliyor. Şarj kutusunun desteğiyle bu süre toplamda 53 saate ulaşıyor. yüksek çözünürlüklü LHDC modu açıldığında ise süreler kulaklık bazında 10 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 42 saate düşüyor.

Teki 5,6 gram ağırlıkta olan kulaklıkların toz ve su sıçramalarına karşı IP55 dayanıklılık sertifikası var. Bunlar dışında 24 yaygın dili kapsayan gerçek zamanlı yapay zekâ çeviri özelliğiyle gelmesi. Enco X4 modelinin 178 dolarlık fiyata satışa çıktığını belirtelim. Küresel pazara Enco X4s ismiyle gelebilir.