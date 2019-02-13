Oppo, F11 Pro'nun 48MP Kamera ile Geleceğini Onayladı

Orta segmentteki en rekabetçi modellerinden biri olacak F11 Pro için beklentileri artırmak isteyen Oppo, yeni bir tanıtım posteri yayınladı.

Oppo Mobile Hindistan Twitter hesabı, şirketin orta segmentteki yeni temsilcisi olacak F11 Pro modeli için yeni bir tanıtım posteri yayınladı. Yayınlanan postere göre Oppo F1, dikey olarak konumlandırılmış çift arka kameraya sahip olacak. Üstelik bu kameralardan birincil olanı 48MP’lik yüksek çözünürlüklü bir sensör ile gelecek.

Posterde yazan metinlere göre cihaz, daha önceki sızıntıların da söylediği gibi düşük ışık fotoğrafçılığını daha ileri bir seviyeye çıkaran Süper Gece Modu özelliği ile birlikte gelecek. Süper Gece Modu, ortam ışığının zayıf olduğu durumlarda kamera ayarlarını otomatik olarak ayarlayarak fotoğrafların daha net, canlı ve parlak olmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye operasyonlarını da resmi olarak başlatmış durumda. Çinli akıllı telefon üreticisinin uygun fiyatlı olarak sunacağı orta segment akıllı telefonlar, amiral gemilerine servet ödemek istemeyen tüketicilerin fazlasıyla ilgisini çekebilir. Bu nedenle Oppo F11’in sahip olacağı özellikler ciddi şekilde merak ediliyor.