Oppo, yeni akıllı telefonu "F15"i resmen duyurdu. 6.4 inç boyutundaki FHD+ ekranıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, yüzde 90.7 ekran gövde oranıyla göz dolduruyor.

2019 yılında popüler bir akıllı telefon üreticisi olarak anılmaya başlayan Oppo, dikkate değer çıkışlar yaptı. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'ye de resmi olarak giriş yapan şirket, ülkemizdeki teknoloji tutkunlarının da beğenisini kazanmayı başardı. Oppo şimdiyse, "F" serisine yeni bir üye daha ekledi.

Oppo'nun duyurduğu yeni telefon "F15" olarak isimlendiriliyor ve tüketicilere gündelik kullanım için fazlasıyla yeterli özellikler sunuyor. Yüzde 90.7 ekran gövde oranıyla göz dolduran F15, 6.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan ekranıyla da yeterli bir büyüklük sağlıyor. Oppo F15'in ekranının üzerinde bulunan damla çentik ise 16 MP çözünürlüğündeki bir ön kamerayı barındırıyor.

Karşınızda Oppo F15

8 çekirdekli MediaTek Helio P70 işlemcisinden güç alan Oppo F15, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleniyor. MicroSD desteğinin de olduğu telefon, 256 GB'ye kadar ek hafızaya sahip olabiliyor. Bu sistemsel özelliklerine ek olarak dörtlü kamera kurulumuna sahip olan telefon; 48 MP ana arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de mono kamerayla birlikte geliyor.

Oppo F15, serinin diğer üyelerine göre biraz daha geliştirilmiş. Öyle ki bu akıllı telefon, sadece 0.32 saniyede parmak izini okuyup ekran kilidini açabiliyor. Bu süre, serinin önceki üyelerine oranla yüzde 45 daha yüksek hız anlamına geliyor. Ayrıca Oppo F15, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor ve bu batarya, VOOC 3.0 flaş şarj desteğiyle 30 dakikalık süreçte yüzde 50 şarj olabiliyor.

Oppo F15 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğünde AMOLED Ekran

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P70 (12 nm mimari yapı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (256 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.25) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

Batarya: 4.000 mAh (VOOC 3.0 flaş şarj desteği)

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Boyutlar: 160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm

Ağırlık: 172 gram

Oppo F15 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Oppo F15, 24 Ocak itibarıyla raflardaki yerlerini alacak. Şirket yetkilileri, Oppo F15'in fiyatını 280 dolar (yaklaşık 1.650 TL + vergiler) olarak açıkladılar. Çinli teknoloji üreticisinin yeni telefonunun Türkiye pazarına girip girmeyeceği şu an için bilinmiyor.