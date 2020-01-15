DOOGEE, yeni modüler akıllı telefonu S95 Pro’yu tanıttı. Bu telefon, geçen yıl duyurulan DOOGEE S90’ın yerini alacak. Modelin teknik özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.

Modüler akıllı telefonlar, parçaların bağımsız olarak değiştirilebildiği ve daha iyi parçalarla geliştirilebilen akıllı telefonlardır. Bu alanda üretim yapan birkaç firma var ve bu firmalar arasında dikkat çeken isimlerden biri de DOOGEE.

DOOGEE, yeni telefonu S95 Pro’yu tanıttı. Telefon, bir önceki modellerden daha gelişmiş özelliklerle gelecek olsa da firmanın açıklamasında bütün detaylar yer almadı. DOOGEE, daha ziyade cihazın duyurusunu yapmaya odaklanırken tanıtımı sonraya bırakmış gibi gözüküyor.

DOOGEE S95 Pro’nun bilinen özellikleri:

DOOGEE açıklamasında S95 Pro’ya ait bütün bilgileri vermese de pek çok kullanıcının esas merak ettiği noktalara açıklık getirmeyi de ihmal etmedi. Telefonun bilinen özellikleri arasında su geçirmezlik de yer alıyor ki bu da modüler bir telefon için oldukça dikkat çekici. Şirket tarafından açıklanan özellikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İşlemci: Helio P90, sekiz çekirdek, 64 bit yonga seti

Helio P90, sekiz çekirdek, 64 bit yonga seti RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB (UFS 2.0)

128 GB (UFS 2.0) Arka Kamera: 48 MP Sony sensör + geniş açılı kamera + 'süper derinlik' kamerası

DOOGEE’ye göre modülleri kurması oldukça kolay olacak. Ayrıca telefonun farklı modüllerinin de yakında tanıtılması bekleniyor. Cihaz basit bir manyetik mekanizma kullanacak ve parçalar cihaza kolayca eklenebilecek. Şirketin 6W modülünde iki adet 27 mm hoparlör bulunacak.

DOOGEE S95 Pro, dev bataryayla geliyor:

S95 Pro’nun bataryası tam 5.150 mAh olacak. 24 W kablolu şarj desteğiyle birlikte gelecek olan cihazın bataryası isteğe bağlı olarak 3.500 mAh daha artırılabilecek. Yani cihaz, ortalama bir akıllı telefona kıyasla iki kat daha büyük bir bataryaya sahip olabilecek.

Firma ayrıca telefonun görüntülerini de yayınladı. Ekranın alt kısmında kalın bir çerçeveye sahip olan akıllı telefonun kameraları ise arkada yer alıyor. Telefonun yan kısımlarının da darbelere karşı koruma amacıyla güçlendirildiği göze çarpıyor. DOOGEE, telefonun bu ayın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkış yapacağını açıkladı ancak tam bir tarih ya da fiyat bilgisi vermedi. Ayrıca telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı da henüz açıklanmadı.