OPPO F19 Pro & F19 Pro+ 5G Özellikleri, Fiyatı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, orta segmentte konumlandırılacak yeni akıllı telefonları F19 Pro ve F19 Pro+ 5G'yi tanıttı. Orta sınıfta görmeye alışık olduğumuz özelliklerle donatılan cihazlar, önümüzdeki günlerde Hindistan'da satışa çıkacak.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OPPO, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları OPPO F19 Pro ve F19 Pro+ 5G'yi tanıttı. Orta segment olarak konumlandırılan Pro modeli, Eylül 2020'de piyasaya sürülen F17 Pro'nun halefi olarak gelirken, 5G destekli F19 Pro+ modeliyse serideki ilk 'Plus' modeliyle dikkat çekiyor.

Tasarım anlamında her iki telefon da birbirine benzerken, en büyük fark ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bunun dışında her iki telefonda da FHD+ çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera ve 4.310 mAh'lik batarya yer alıyor.

OPPO F19 Pro neler sunuyor?

6,43 inç büyüklüğünde ve 1080x2400 piksel çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekranla gelen Oppo F19 Pro, bu ekran üzerinde sol köşeye yerleştirilmiş delik tasarımlı bir ön kameraya sahip. f/2,4 diyafram açıklığına sahip olan 16 MP çözünürlüğündeki bu kamerayla 1080p 30 FPS video kaydı yapmak mümkün.

Arka tarafa geçtiğimizdeyse burada sol üst köşeye yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP geniş açı, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteğinin yer aldığı arka kameralar, aynı zamanda 4K 30 FPS ya da 1080p 30/120 FPS video kaydını destekliyor.

Son olarak donanım kısmından da bahsedecek olursak cihaz, gücünü MediaTek imzalı Helio P95 yonga setinden alıyor. Yonga setine 8 GB RAM ile 128 / 256 GB dahili depolama eşlik ederken, batarya tarafındaysa 30 W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lik bir pil yer alıyor. Cihaz, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkıyor.

OPPO F19 Pro+ 5G neler sunuyor?

Pro modeliyle benzer özellikler taşıyan OPPO F19 Pro+, içerisinde yer alan yonga setiyle bu modelden ayrılıyor. Bu noktada MediaTek'in 7 nm'lik işlem sürecinden çıkan Dimensity 800U 5G çipiyle donatılan cihaz, F serisinin ilk 5G modeli olarak da dikkat çekmeyi başarıyor. Cihazda ayrıca Pro modelinden farklı olarak 50 W hızlı şarj desteği yer alıyor.

OPPO F19 Pro + ve F19 Pro fiyatları:

Hindistan'da 8 GB + 128 GB yapılandırma seçeneğine sahip OPPO F19 Pro+ modelinin fiyatı 25.990 Hindistan rupisi (yaklaşık 2.730 TL) olarak açıklandı. Öte yandan daha uygun fiyatlı F19 Pro modeliyse 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 21.490 Hindistan rupisinden (yaklaşık 2.260) TL raflardaki yerini alacak.

OPPO F19 Pro teknik özellikleri:

Ekran : 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED

: 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED İşlemci : MediaTek Helio P95 (12 nm)

: MediaTek Helio P95 (12 nm) Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 30 W, 4.310 mAh

: 30 W, 4.310 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

OPPO F19 Pro+ teknik özellikleri: