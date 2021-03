Son dönemlerin en gözde fiyat/performans telefonlarından Samsung Galaxy S20 FE ile Xiaomi Mi 10T’yi karşılaştırdık. Tasarımlarını, ekranlarını, performanslarını ve kamera özelliklerini tek tek ele alarak bu iki popüler akıllı telefonun avantajlı ve dezavantajlı oldukları özellikleri açıklamaya çalıştık.

Akıllı telefon fiyatlarının her geçen gün biraz daha artması, “premium” özellikler yerine iyi bir fiyat/performans dengesi sunan akıllı telefonların daha fazla ilgi görmesine oluyor. Bu yazı dizimizde sizlerin birbirine benzer fiyat etiketlerine ve özelliklere sahip modeller için sıklıkla dile getirdiği “Şu mu, bu mu?” sorusuna yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Yazı dizimizin ilk konukları, fiyat/performans dengesiyle son dönemlerin en fazla dikkat çeken üst segment telefonları olan Samsung Galaxy S20 FE ve Xiaomi Mi 10T olacak. Hem Samsung Galaxy S20 FE hem de Xiaomi Mi 10T, Eylül 2020 itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulmuş cihazlar ve her ikisi de 2020 model amiral gemilerine denk özelliklere sahip. Ancak fiyat etiketlerinin denk olabilmesi adına bu yazımızda 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip Galaxy S20 FE ile 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip Mi 10T’yi karşılaştırıyoruz.

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: Hangisi daha iyi tasarıma sahip?

Karşılaştırmaya tasarım konusundan başlamak gerekirse; her iki telefonun da benzer bir tasarım diline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki akıllı telefon da delikli ekran tasarımı benimsemesine rağmen Galaxy S20 FE, Galaxy S20 ailesinin diğer üyeleri gibi ekranın orta üst kısmında kamera deliğine yer verirken; Mi 10T de Mi 10 ailesinin diğer üyeleri gibi kamera deliğini ekranın sol üst köşesinde yer vermiş durumda. Her iki akıllı telefon da ekran/gövde oranı konusunda günümüz standartlarını fazlasıyla karşılıyor.

Cihazların arkasını çevirdiğimizde de yine benzer bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Her iki akıllı telefon da sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne ve cam görünümlü plastik alaşımlı bir arka yüzeye sahip. Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 modellerinden alışık olduğumuz alt alta simetrik bir şekilde dizilmiş çoklu kamera kurulumuna, Mi 10T ise en üstte büyük bir ana kameraya ve altında daha küçük boyutlu olarak sıralanmış bir kamera kurulumuna sahip.

Dürüst olmak gerekirse iki telefonu da tasarım konusunda diğerinin önünde tutmak çok kolay değil. Ancak Samsung Galaxy S20 FE’nin hem arka kamera diziliminde hem de ekran deliğinin yerleşiminde simetriye daha fazla dikkat etmiş olması, Mi 10T’nin yarım puan önüne geçmesini sağlıyor. Ancak bu detaylar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkilemediği için simetriye önem vermeyen tüketiciler için her iki akıllı telefonun da benzer kalitede tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S20 FE: 8,5 Puan

8,5 Puan Xiaomi Mi 10T: 8 Puan

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: Ekran, ekran önemli...

Akıllı telefon kullanırken en çok ekran ile etkileşimde bulunduğumuzdan bir akıllı telefonun nasıl bir ekran kalitesi sunduğu, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Ekranın büyüklüğü, yenileme hızı, çözünürlüğü ve kullanılan ekran panelinin türü, bu noktada en fazla dikkat edilen özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S20 FE ile Mi 10T, ekran konusunda birbirlerine farklı kategorilerde üstünlük kuruyorlar. Dolayısı ile hangisinin daha iyi bir ekrana sahip olduğu biraz da tüketicilerin dikkat ettiği özelliklere bağlı.

Hem Xiaomi Mi 10T hem de Samsung Galaxy S20 FE, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca Mi 10T’nin 6,67 inç, Galaxy S20 FE’nin ise 6,5 inç büyüklüğünde büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğunu düşünürsek birbirlerine yakın ekran büyüklüklerine sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Mi 10T’nin “bir tık” önde olduğu bir başka konu ise ekran yenileme hızı. Samsung Galaxy S20 FE, 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı ile amiral gemilerini aratmıyor olsa da Xiaomi Mi 10T, 144 Hz ekran yenileme hızı ile akıllı telefon sektöründe zirveyi zorluyor diyebiliriz. Bu nedenle en azından hem ekran yenileme hızı hem de ekran boyutu nedeniyle Xiaomi Mi 10T’nin bir puan önde olduğunu söyleyebiliriz.

İki cihazın ekranları arasındaki en büyük fark, ekran paneli noktasında kendini gösteriyor. Samsung Galaxy S20 FE, çoğu Samsung akıllı telefon gibi Super AMOLED ekran paneli ile gelirken, Xiaomi Mi 10T’de LCD panel yer alıyor. Bu konudaki şahsi fikrim, AMOLED panel ile LCD panel arasındaki farkın, 144 Hz ile 120 Hz arasındaki ya da 6,67 inç ile 6,5 inç arasındaki farktan daha önemli olduğu yönünde. Bu nedenle ekran konusunda Galaxy S20 FE, ekran boyutu ve yenileme hızı konusundaki dezavantajına rağmen Mi 10T’nin 1 puan önünde yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 FE: 8 puan

8 puan Xiaomi Mi 10T: 7 puan

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: Hangisi daha iyi bir performans sunuyor?

Kısa vadede tüm akıllı telefonlar benzer performansa sahipmiş gibi görünse de uzun süreli kullanımlarda donanım farkları kendini daha net bir şekilde belli ediyor. Hem Galaxy S20 FE hem de Mi 10T, üyesi oldukları amiral gemisi telefon aileleriyle benzer özelliklere sahip olmalarına rağmen özellikle işlemci noktasında pek çok tüketicinin kararını etkileyecek bir farka sahip.

Xiaomi Mi 10T, 2020 model neredeyse tüm amiral gemilerine güç veren Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alırken; Galaxy S20 FE’de Samsung tarafından geliştirilen Exynos 990 işlemci bulunuyor. Her iki işlemci de kullanıcılara üst düzey performans vadediyor olsa da gerçekleştirilen neredeyse tüm performans testlerinde Snapdragon 865 işlemci, Exynos 990 işlemciden bariz bir şekilde daha iyi sonuçlar aldı. Bu nedenle işlemci konusunda Mi 10T’nin, Galaxy S20 FE’nin önünde yer aldığını söyleyebiliriz.

Bellek konusuna geldiğimizde ise benzer özellikler ile karşılaşıyoruz. Her iki akıllı telefon da kullanıcılara 8 GB RAM kapasitesi sunuyor ki günümüzde piyasaya sürülen çoğu amiral gemisi de varsayılan RAM kapasitesini 8 GB seviyesinde tutmaya devam ediyor. Dolayısı ile iki cihazın da kısa vadede RAM kapasitesi konusunda sorun yaşatmayacağını söyleyebiliriz. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi fiyat dengesi oluşturabilmek adına Galaxy S20 FE’nin 256 GB, Mi 10T’nin ise 128 GB’lık versiyonunu dikkate alıyoruz. Bu nedenle Galaxy S20 FE’nin aynı fiyata Mi 10T’den iki kat daha yüksek depolama alanı sunduğunu söyleyebiliriz. Bu fark, uzun vadede Galaxy S20 FE’nin daha iyi bir seçim olacağı anlamına geliyor.

Her iki akıllı telefonun da büyük denebilecek ekranlara ve oldukça güçlü işlemcilere sahip olduğunu düşünürsek bu gücü destekleyecek bataryanın kapasitesinin de oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bataryanın sunmuş olduğu kullanım süresi, yazılım optimizasyonlarıyla birlikte değişkenlik gösteriyor olsa da 5.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olan Xiaomi Mi 10T, 4.500 mAh’lik bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE’ye bu konuda da üstünlük sağlıyor. Hem işlemci hem de batarya kapasitesiyle Galaxy S20 FE’nin 1 puan önünde yer alıyor.

Samsung Galaxy S20 FE: 7,5 puan

7,5 puan Mi 10T: 8,5 puan

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: DxOmark yalan söyler mi?

Günümüzde her bir akıllı telefon aynı zamanda birer dijital kamera görevi görüyor. Bu nedenle pek çok kullanıcı için bir akıllı telefonun nasıl bir kamera performansına sahip olduğu, ekran kalitesi ya da işlemcisi kadar önemli olabiliyor. Dürüst olmak gerekirse bir kamera ne kadar iyi olursa olsun çekilen fotoğrafın kalitesi çekilen sahnenin durumu ile fotoğrafçının yeteneği ile doğru orantılıdır. Yine de donanım özelliklerini ve DxOmark puanlarını karşılaştırarak hangi kameranın daha iyi olduğu konusunda fikir sahibi olabilmek mümkün.

Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S20 ailesindeki diğer modellerin aksine astronomik kamera çözünürlükleri sunmuyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde, f/1,8 diyaframlı bir ana kameraya sahip olan Galaxy S20 FE, yine 12 megapiksel çözünürlüğe ve f/2,2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğe, f/2,4 diyaframa sahip 3x optik zoom sunan telefoto kamerası ile ana kamerayı destekliyor.

Xiaomi Mi 10T ise son dönemlerde tanıtılan pek çok amiral gemisi akıllı telefon gibi 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kameraya sahip. F/1,89 diyafram açıklığına sahip olan bu ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğe, f/2,4 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğe, f/2,4 diyaframa sahip makro kamera ile destekleniyor.

İki akıllı telefonu kamera donanımları açısından karşılaştırdığımızda Mi 10T’nin 64 MP’lik ana kamerasıyla 12 MP’lik ana kameraya sahip Galaxy S20 FE’nin bariz bir şekilde önünde yer aldığını söyleyebiliriz. Çözünürlük, daha iyi bir fotoğraf kalitesi için tek kriter olmasa da yüksek çözünürlüklü bir kamera isteyenler için büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte telefoto kameralar, makro kameralara göre daha fazla talep edildiğinden Galaxy S20 FE’nin 8 MP’lik telefoto kamerasının Mi 10T’nin 5 MP’lik makro kamerasının önünde yer alıyor.

Kamera incelemeleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen platform olan DxOmark’a baktığımızda Mi 10T ile Galaxy S20 FE’nin kamera performansları konusunda adeta bir uçurum olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy S20 FE, kamera performansı ile DxOmark’tan 115 puan alırken; Xiaomi Mi 10T, 98 puanda kalıyor.

Kategorilere göre puanları karşılaştırdığımızda ise Galaxy S20 FE’nin 119 fotoğraf puanına karşı Mi 10T’nin 97 fotoğraf puanı aldığını; Galaxy S20 FE’nin 68 zoom puanına karşı Mi 10T’nin 49 zoom puanı aldığını ve Galaxy S20 FE’nin 101 video puanına karşı Mi 10T’nin 95 video puanı aldığını görüyoruz. Elbetteki DxOmark’ın vermiş olduğu puanlara güvenip güvenmemek tamamen size kalmış bir konu.

Donanım konusunda Mi 10T yüksek kamera çözünürlüğü, Galaxy S20 FE ise telefoto kamera ile ön plana çıkarken DxOmark puanları söz konusu olduğunda Galaxy S20 FE, Mi 10T’yi adeta yok sayıyor. Bu nedenle 64 MP’lik ana kamerasına rağmen kamera konusunda Galaxy S20 FE, Mi 10T’nin 1,5 puan önünde yer alıyor. Ancak makro kameraya telefoto kameradan daha fazla önem veren ya da DxOmark puanlarını dikkate almayan kullanıcılar için Mi 10T, Galaxy S20 FE’nin önünde yer alıyor da olabilir.

Samsung Galaxy S20 FE: 8,5 puan

8,5 puan Xiaomi Mi 10T: 7 puan

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: Yeni nesilde hangisi daha iyi "bağlanıyor"?

Aslına bakacak olursak hem Galaxy S20 FE hem de Mi 10T; Bluetooth 5 ve Wi-Fi 6 gibi kablosuz bağlantılarını ortak şekilde destekliyor. Ancak iki akıllı telefon arasında çok önemli bir fark bulunuyor; 5G. Samsung Galaxy S20 FE’nin yurt dışında 5G’li versiyonları bulunsa da Türkiye’de yalnızca 4G’li versiyonu bulunuyor. Xiaomi Mi 10T ise Snapdragon 865 işlemciye entegre X55 modem sayesinde Türkiye’de satışa sunulan versiyonunda da 5G’yi destekliyor.

5G, Türkiye’de henüz kullanıma sunulmamış olsa da önümüzdeki yıl itibarıyla pilot uygulamaların başlaması planlanıyor. Bu nedenle önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G’nin ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Eğer uzun süre kullanabileceğiniz bir akıllı telefon arıyorsanız Mi 10T’nin 5G desteği ile Galaxy S20 FE’nin bir adım önünde olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S20 FE: 8 puan

8 puan Xiaomi Mi 10T: 9 puan

Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi Mi 10T: Gereği düşünüldü!

Her kullanıcının akıllı telefondan farklı bir beklentisi olabilir. Bu nedenle birbirine bu kadar yakın özelliklere sahip iki akıllı telefona bakıp kesin bir şekilde “Bu daha iyi” demek doğru olmaz. Yine de en azından kağıt üstünde yazan özelliklere bakarak hangi akıllı telefonun hangi kullanıcılar için daha iyi bir tercih olabileceği hakkında bir fikir belirtebiliriz.

İşletim sistemi, büyük oranda kullanıcı alışkanlıklarına bağlı bir konu olduğundan karşılaştırmayı gerçekleştirirken One UI ile MIUI arasındaki farkları dikkate almadık. MIUI arayüzüne alışık kullanıcılar için Mi 10T, One UI arayüzüne alışık kullanıcılar için Galaxy S20 FE daha iyi bir deneyim sunacağından bu kategoride iki cihazın da eşit olduğunu söyleyebiliriz.

Şahsi fikrimi belirtmem gerekirse ben, bir teknoloji editörü olarak Samsung Galaxy S20 FE’yi AMOLED ekranı, simetrik tasarımı ve açık ara daha yüksek DxOmark puanı ile daha iyi bir tercih olarak görüyorum. Ancak daha büyük bir ekran, Snapdragon işlemci, 5G desteği ve daha yüksek batarya kapasitesiyle Xiaomi Mi 10T’nin göz ardı edilebilecek bir seçenek olduğunu düşünmüyorum.

Toplam puanlara baktığımızda ise Samsung Galaxy S20 FE’nin 40,5 puan; Xiaomi Mi 10T’nin ise 39,5 puan aldığını görüyoruz. Zaten iki akıllı telefon arasındaki bu puan farkı da iki cihazın birbirine yakın kaliteye sahip olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Aradaki 1 puanlık fark, şahsi tercihimin bir sonucu kabul edilebilir.

Hemen hemen tüm popüler çevrimiçi e-ticaret sitelerinde satışta olan Xiaomi Mi 10T’yi 5.400 TL ile 5.600 TL arasında bir fiyat etiketine bulabilmek mümkün. Samsung Galaxy S20 FE’yi ise 5.150 TL ile 5.500 TL arasında bir fiyat etiketi ile satın alabilirsiniz.

Peki siz hangi özelliği nedeniyle hangi akıllı telefonu tercih ederdiniz? Tercihinizi, tercih etme nedeniniz ile birlikte yorumlar bölümünden bizimle ve diğer okuyucularımızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazı dizimizin bir sonraki zincirinde yer alacak cihaz önerilerinizi de yine yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.