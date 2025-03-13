OPPO, dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5'i sağlamlık testine soktu. Video, cihazın menteşesini test ediyor.

Katlanabilir telefonlar yavaş yavaş daha da popüler hâle gelirken sağlamlıkları da soru işaretleri doğuruyor. Hâlihazırda zaten kırışma sorunları olduğunu biliyoruz. Onun dışında kullanıcılar, ekranların kırılmaya ne kadar dayanıklı olduklarını da merak ediyor.

Bu konuda bir test, dünyanın en ince katlanabilir telefonu OPPO Find N5’te denendi. Şirket, cihazın ne kadar dayanıklı olduğunu test eden bir video yayımladı.

Find N5, ince olduğu kadar dayanıklı!

Videoyu izlediğimizde Find N5’in menteşesinin teste sokulduğunu görüyoruz. Testlerde 4 adet katlanmamış N5 modeli ve altında sarkan ağırlıklar kullanılıyor. Bu ağırlıklar, kademeli olarak testler boyunca artırılıyor.

İlk başta teste 10 kilogram ağırlıkla başlanıyor. Sonrasında ise yavaş yavaş bu ağırlık 50 kilograma kadar yükseltiliyor. Yalnızca 4,21 mm kalınlığa sahip cihazın, 50 kg yüke dayandığını görebiliyoruz. Bunun gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca videonun sonunda bir insanın salıncakta sallandığını bile görüyoruz. Bu da menteşenin sağlamlığını bir kez daha vurguluyor.

Menteşeleri dışında onu sağlam yapan başka detayları da var. Örneğin IPX8 ve IPX9 sertifikalarına sahip. Bu da suya dayanıklı olduğu, sıcak suya sokulduğunda bile sorun yaşamayacağı anlamına geliyor. Cihazın şimdilik yalnızca Asya Pasifik bölgesinde satıldığını belirtelim.