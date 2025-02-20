OPPO, uzun zamandır gündemden düşmeyen ultra ince katlanabilir ekranlı telefonu Find N5'i resmen duyurdu. Telefon, sahip olduğu tüm özelliklerle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi OPPO, bugün düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonu Find N5'i resmen duyurdu. Telefon, ultra ince tasarımı ve gayet yeterli performansı ile katlanabilir ekranlı telefon sektörüne yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Peki OPPO Find N5 neler sunuyor?

Çift ekranlı bir yapıya sahip olacak OPPO Find N5, kapak kısmında 6.62 inç boyutlu, 120 Hz'lik bir OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Katlanabilen kısımda ise 8.12 inç boyutlu yine 120 Hz ultra büyük ekran bizleri karşılıyor olacak. Katlıyken 8,93 milimetre kalınlığında olacak cihaz, açık durumda sadece 4,2 milimetre kalınlığında olacak. Bir kıyaslama olması açısından, dün duyurulan iPhone 16e'nin 7,8 milimetre kalınlık değerine sahip olduğunu söyleyelim. Üstelik OPPO Find N5, titanyum çerçeveye sahip.

Karşınızda OPPO Find N5

OPPO'nun katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Ancak bu işlemci, 7 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek Find N5, 80W hızlı şarj desteği sunan 5.600 mAh bataryaya ev sahipliği yapacak. İşletim sistemi cephesinde ise Android 15 tabanlı Color OS 15 bizleri bekliyor olacak. Color OS 15'in yapay zekâ özellikleri, kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunacak. Tüm bunlara ek olarak, telefonun uydu bağlantı desteğine sahip bir varyanta da sahip olacağını belirtelim.

OPPO Find N5, 50 MP çözünürlük sunan bir ana arka kameraya sahip olacak. Ayrıca bu telefonda 8 MP ultra geniş açılı sensör ile 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP periskop telefoto kamera yer alacak. Tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ, bu kamera kurulumunu destekleyecek. Bu arada hem iç hem dış ekranda 8 MP çözünürlük sunan selfie kameralar, kullanıcıyı bekliyor olacak.

OPPO Find N5 teknik özellikleri:

Ekran Dış Ekran: 6.62 inç, 1140 x 2616 piksel, OLED, 120 Hz

6.62 inç, 1140 x 2616 piksel, OLED, 120 Hz İç Ekran: 8.12 inç, 2480 x 2248 piksel, OLED, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite (7 çekirdekli versiyon) RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 8 MP (Her iki ekranda mevcut) Arka Kamera 50 MP + 50 MP (3x) + 8 MP Batarya 5.600 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 15 (Color OS 15)

OPPO Find N5 fiyatı: