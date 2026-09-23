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Dünyanın İlk 3 200 MP Kameralı Telefonu OPPO Find X10 Pro Max Tanıtıldı!

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OPPO, Find X10 Pro Max isimli harika özelliklerle gelen yeni telefonunu tanıttı. Cihaz, dünyanın ilk 3 adet 200 MP kamerasına sahip telefonu olmayı başardı.

Dünyanın İlk 3 200 MP Kameralı Telefonu OPPO Find X10 Pro Max Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren ve sunduğu telefonlarla kullanıcıların en çok tercih ettiği markalar arasında bulunan OPPO, dün bir lansman düzenledi. Bu etkinlik kapsamında da şirketin yeni ürünleri duyuruldu. En çok dikkat çeken şüphesiz Find X10 Pro Max isimli telefondu.

OPPO Find X10 Pro Max modeli, amiral gemisi segmentinde konumlanan ve harika özelliklerle gelen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayırca 3 adet 200 MP kameraya sahip olmasıyla bir ilke de imza atıyor.

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Dünyanın İlk 3 200 MP Kameralı Telefonu OPPO Find X10 Pro Max Tanıtıldı!
Ekran Resmi 2026-09-23 07.50.03
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OPPO Find X10 Pro Max neler sunuyor?

Ekran Resmi 2026-09-23 07.50.03
Ekran 6,78 inç, 1272 x 2772 piksel, 144 Hz, 3600 nit, LTPO OLED
İşlemci MediaTek 9600 Pro
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 200 MP + 200 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 8000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 17 (Android 17)

Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde, 1 nit minimum parlaklığa ve BT.2020 renk gamının %95 kapsama alanına sahip LTPO OLED ekran var. Bu ekran 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 3600 nit tepe parlaklık sunuyor.

Cihazda MediaTek'in 2nm mimarisine sahip yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9600 Pro var. Bu yüzden en güçlü Android telefonlardan biri olacak. İşlemcinin 12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolamayla eşleştirildiğini belirtelim. Telefon, kutudan Android 17 tabanlı ColorOS 17 işletim sistemiyle çıkıyor.

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Oppo Find X10 Pro Max’in en çok dikkat çeken yanı şüphesiz kamera kurulumu. Cihazın arka tarafında Hasselblad imzalı üç adet 200 MP sensör yer alıyor. Bu kameralardan ultra geniş açılı olanı 1/1.56 inç sensör boyutuna, f/2.2 diyafram açıklığına ve 124 derecelik görüş açısına sahip. Ana kamera ise f/1.5 diyafram açıklığı ve 17EV tek kare dinamik aralık sunuyor. Telefoto tarafında ise CIPA 7.5 sarsıntı engelleme sistemine yer verilmiş.

Telefon 8000 mAh’lik 80W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla gelecek. Fiyatları ise 12+256 GB’lık başlangıç versiyonunda 1.006 dolardan başlıyor. En üst seviye 16 GB + 1 TB’ta ise 1.332 dolarlık fiyat var.

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