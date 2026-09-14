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Türkiye'ye de Gelebilecek OPPO Find X10 Serisinin Tasarımı ve Bellek Seçenekleri Paylaşıldı

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OPPO, yeni amiral gemisi Find X10 serisinin tasarımını, renklerini ve bellek seçeneklerini paylaştı. Telefonlar, 22 Eylül’de tanıtılacak.

Türkiye'ye de Gelebilecek OPPO Find X10 Serisinin Tasarımı ve Bellek Seçenekleri Paylaşıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OPPO, merakla beklenen amiral gemisi Find X10 serisini 22 Eylül’de Çin’de düzenlenecek etkinlikle resmî olarak tanıtacak. Tanıtım duyurusunun hemen ardından şirket; Find X10E, Find X10 ve Find X10 Pro Max modelleri için ön sipariş sayfalarını açarak resmi görselleri, bellek seçeneklerini ve renk alternatiflerini sergiledi.

3 farklı modelden oluşacak seride her telefon kendine has dikkat çeken özelliklerle geliyor. Tasarım tarafında önde çok ince çerçeveli delikli ekranlar ile geleceklerini belirtelim. Arkada ise sol üste konumlandırılan kamera kurulumu yer alacak.

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Türkiye'ye de Gelebilecek OPPO Find X10 Serisinin Tasarımı ve Bellek Seçenekleri Paylaşıldı
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OPPO Find X10 serisi tasarımı ve paylaşılan özellikleri

oppromax

Ailenin en tepe modeli olan Oppo Find X10 Pro Max; turuncu, beyaz ve açık titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Cihaz, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB ve en üst noktada 16 GB RAM + 1 TB depolama seçenekleri ile sunulacak.

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Standart Oppo Find X10 modeli de bellek konfigürasyonları açısından abisi Pro Max'i tam anlamıyla birebir takip ediyor. 12 GB RAM + 256 GB depolamadan 16 GB RAM + 1 TB seçeneğine kadar aynı varyantları sunan standart model, turuncu, buz mavisi ve açık titanyum renklerle geliyor.

ope

Son olarak giriş seviyedeki Oppo Find X10E, abilerine kıyasla daha kısıtlı bir konfigürasyon yelpazesine sahip. Cihaz yalnızca 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama olmak üzere iki farklı varyantla tercih edilebilecek. Renkler ise mavi ve titanyumla sınırlı olacak. Find X10E modeline hangi işlemcinin güç vereceği bilgisi ise şu an için belirsiz.

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