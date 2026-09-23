Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

OPPO Find X10 Tanıtıldı: 144 Hz Ekran, Çift 200 MP Kamera, 8000 mAh Batarya!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OPPO, yeni amiral gemisi Find X10’u tanıttı. Çift 200 MP kamera, 144 Hz ekran, 8000 mAh batarya gibi özellikleri var.

OPPO Find X10 Tanıtıldı: 144 Hz Ekran, Çift 200 MP Kamera, 8000 mAh Batarya!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OPPO, gerçekleştirdiği bir lansman ile yeni amiral gemisi telefonu Find X10’u resmen duyurdu. Telefon, arkasında üst kısmı tamamen kaplayan bir kamera tasarımı, önünde ise delikli ekran tasarımıyla geliyor.

Find X10 modeli, kamerasından işlemcisine, ekranından bataryasına kadar her detayıyla kullanııcların beğenisini kazanacak bir model. Mavi, turuncu, titanyum olmak üzere 3 renkle gelecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OPPO Find X10 Tanıtıldı: 144 Hz Ekran, Çift 200 MP Kamera, 8000 mAh Batarya!
Ekran Resmi 2026-09-23 08.28.25
Ekran Resmi 2026-09-23 08.28.54

OPPO Find X10 özellikleri

Ekran Resmi 2026-09-23 08.28.25
Ekran 6,59 inç, 1272x2768, 144 Hz, 3600 nit, LTPO AMOLED
İşlemci Dimensity 9600M
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 200 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 8000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 17 (Android 17)

Oppo Find X10, 6.59 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 1272x2768 piksel çözünürlük sunan bu ekran, günlük kullanımda adaptif olarak çalışan 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 3600 nit maksimum parlaklık ve LTPO AMOLED panelle geldiğini de belirtelim.

Cihazın kalbinde MediaTek'in 4.21 GHz tepe frekans hızına ulaşabilen ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Dimensity 9600M işlemci yer alıyor. Ona 12/16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkabilen depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Andorid 17 tabanlı ColorOS 17 ile çıktığını da eklemeden geçmeyelim.

Ekran Resmi 2026-09-23 08.28.54

En dikkat çekici yanlarından biri kamerası. Çift 200 MP Hasselblad görüntüleme sistemine sahip. kamera; 1/1.4 inç boyutunda sensör, f/1.6 diyafram açıklığı, 23 mm eşdeğer odak uzaklığı ve CIPA 6.0 derecelendirmesine sahip optik görüntü sabitleme ile geliyor. Telefonun 200 MP değerindeki telefoto kamerası ise 1/1.56 inç sensör boyutu, f/2.6 diyafram, 65 mm odak uzaklığı ve CIPA 7.0 dereceli OIS desteği sunuyor. Bu güçlü ikiliye, 15 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

Telefonun 8000 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Batarya 80W’lık hızlı şarj desteğine sahip. Find X10 modeli, 820 dolardan başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıktı. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.120 dolara satılacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Oppo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com