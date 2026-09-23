OPPO, yeni amiral gemisi Find X10’u tanıttı. Çift 200 MP kamera, 144 Hz ekran, 8000 mAh batarya gibi özellikleri var.

OPPO, gerçekleştirdiği bir lansman ile yeni amiral gemisi telefonu Find X10’u resmen duyurdu. Telefon, arkasında üst kısmı tamamen kaplayan bir kamera tasarımı, önünde ise delikli ekran tasarımıyla geliyor.

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Find X10 modeli, kamerasından işlemcisine, ekranından bataryasına kadar her detayıyla kullanııcların beğenisini kazanacak bir model. Mavi, turuncu, titanyum olmak üzere 3 renkle gelecek.

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OPPO Find X10 özellikleri

Ekran 6,59 inç, 1272x2768, 144 Hz, 3600 nit, LTPO AMOLED İşlemci Dimensity 9600M RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 200 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 8000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 17 (Android 17)

Oppo Find X10, 6.59 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 1272x2768 piksel çözünürlük sunan bu ekran, günlük kullanımda adaptif olarak çalışan 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 3600 nit maksimum parlaklık ve LTPO AMOLED panelle geldiğini de belirtelim.

Cihazın kalbinde MediaTek'in 4.21 GHz tepe frekans hızına ulaşabilen ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Dimensity 9600M işlemci yer alıyor. Ona 12/16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkabilen depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Andorid 17 tabanlı ColorOS 17 ile çıktığını da eklemeden geçmeyelim.

En dikkat çekici yanlarından biri kamerası. Çift 200 MP Hasselblad görüntüleme sistemine sahip. kamera; 1/1.4 inç boyutunda sensör, f/1.6 diyafram açıklığı, 23 mm eşdeğer odak uzaklığı ve CIPA 6.0 derecelendirmesine sahip optik görüntü sabitleme ile geliyor. Telefonun 200 MP değerindeki telefoto kamerası ise 1/1.56 inç sensör boyutu, f/2.6 diyafram, 65 mm odak uzaklığı ve CIPA 7.0 dereceli OIS desteği sunuyor. Bu güçlü ikiliye, 15 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

Telefonun 8000 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Batarya 80W’lık hızlı şarj desteğine sahip. Find X10 modeli, 820 dolardan başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıktı. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.120 dolara satılacak.