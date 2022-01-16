OPPO'nun Yeni Amiral Gemisi Find X5’in Teknik Özellikleri

OPPO, özelikle son yıllarda olduğu olduğu gibi 2022’de de yeniliklerle donatılmış akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dev akıllı telefon üreticisinin yakında piyasaya sunacağı Oppo Find X5’in öne çıkan özelliklerini derledik.

OPPO, yakında yeni amiral gemisi telefon serisi Find X5’i piyasaya sürecek. Üç yeni akıllı telefon modelinin duyurulacağı yeni serinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun yeni amirla gemisi Find X5, şarj kapasitesi ve işlemicisiyle dikkat çekiyor. Üretmiş olduğu akıllı telefon modelleriyle kullanıcıları heyecanlandırmayı başaran şirketin, yeni serisi Find X5’in şimdiye kadar ortaya çıkan teknik özelliklerini bir araya getirdik.

OPPO Find X5'in öne çıkan teknik özellikleri:

Yeni serinin öne çıkan özellikleri hızlı şarj performansı ve görüntüleme yetenekleri oldu. Öncelikle son zamanlarda piyasaya sunulan akıllı telefonlarda olduğu gibi OPPO Find X5 serisinin tüm modellerinin de Qualcomm’un Snapdragon ailesinin yeni üyesi olan 8 Gen 1 yongalarından güç alacağını belirtelim. OPPO, yakın zamanda kendi geliştirdiği ilk görüntü çipi Mariana MariSilicon X’i piyasaya sürmüştü. Yeni akılı telefon serisi Find X5’te de bu çipin kullanılacağı düşünülüyor. Snapdragon 8 Gen 1 yongalarıyla donatılan Oppo Find X5, 80W hızlı şarjı destekleyecek. Bu serinin devamı olacak modellerde ise bu performans 100W’a kadar yükseltilecek.

Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X5’te kulanılacak çip teknolojisi MariSilicon X, bağımsız bir Görüntü Sinyal İşlemcisiyle (ISP) birlikte gelecek. Snapdragon 8 Gen 1’in bünyesindeki ISP ile yetinmeyen Oppo, bu sayede görüntülerde 20 bit, 120 db dinamik aralık ve 4K videolarda gerçek zamanlı RAW format işleme olanağı sunacak.

Şimdilik OPPO Find X5’in ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ama çok uzun sürmeyeceği düşünülüyor.