Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkaran OPPO Türkiye'den Açıklama

Geçtiğimiz günlerde 500 kişiyi işten çıkardığı iddia edilen ve çalışanlarının protesto düzenlediği OPPO Türkiye, konu hakkında açıklama yaptı. Şirket, iddiaları doğrulayarak bir gerekçe sundu.

Geçtiğimiz günlerde Oppo Türkiye, büyük bir haberle gündeme gelmişti. Bu haberlerde Oppo Türkiye’nin 500 çalışanını küresel kriz gerekçesiyle işten çıkardığı iddia edilmişti. Çalışanlar, Tuzla’daki fabrikanın önünde eylem yaparak yaşanan durumu protesto etmişlerdi. Bugün, Oppo Türkiye’den konu hakkında açıklama geldi.

Oppo Türkiye, paylaştığı açıklamada işten çıkarma iddialarını doğruladı. Şirket, çalışanlarının işten çıkarılmalarının nedenini artan hammadde fiyatları ve yedek parça sıkıntısına bağlı üretim yavaşlaması olarak açıkladı. Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkilediği, bu nedenle işten çıkarmaların yaşandığı belirtilen Oppo Türkiye’nin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu”

“Dünya genelinde devam eden hammadde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.”

Oppo, 2020 yılının sonunda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla birlikte Türkiye’ye giriş yapma kararı almıştı. Tuzla’da kurulan tesiste test üretimleri Mart 2021’de başlamıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yatırım kararının ardından yaptığı açıklamada şirketin Türkiye’nin yanı sıra bölgeye yatırım yapma kararı alındığını ifade etmişti.