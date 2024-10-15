OPPO Find X8 serisi telefonların tasarımları gün yüzüne çıktı. Telefonlar, 24 Ekim'de duyurulacak. İşte detaylar...

OPPO'nun uzun zamandır gündemde olan ve 24 Ekim'de resmî olarak piyasaya sürülecek "Find X8" serisi telefonlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, yaklaşmakta olan OPPO Find X8 ile OPPO Find X8 Pro'nun resmî basın görsellerini paylaştı.

MediaTek'in Dimensity 9400 işlemcisinden güç alacak akıllı telefonlar, oldukça şık bir tasarıma sahip olacaklar. İnce çerçeveler ile Find X8 Pro'daki kavisli ekran tasarımı, öne çıkan hususlar arasında yer alacak. Her iki modelde de dairesel kamera kurulumu yer alacak.

Karşınızda OPPO Find X8

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X8, 6.6 inç boyutlu bir ekranla donatılacak. Pro modelde ise 6.78 inç boyutlu bir ekran bulunacak. Ancak her iki telefon da boyutları açısından aynı olacak.

OPPO Find X8 Pro ise böyle görünecek

OPPO Find X8 Pro'da dikkat çekici tasarım özelliklerinden bir tanesi, iPhone 16 serisinde de gördüğümüz kamera kontrol butonu olacak. Sağ kısımda yer alacağı bilinen bu buton, Apple'ın kamera kontrol butonu ile aynı mantıkta çalışacak.

Yaşanan son sızıntı ile OPPO Find X8 serisi, büyük oranda gün yüzüne çıkmış oldu. 24 Ekim'de gerçekleştirilecek lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.