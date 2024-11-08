OPPO'nin Find X8 serisine katacağı yeni model olan Find X8 Ultra, etkileyici özelliklerle geliyor.

OPPO'nun yeni Find X8 ve Find X8 Pro modelleri Çin'de büyük başarı yakalasa da şirketin yeni bir "kamera canavarı" olarak lanse edilen üst düzey bir model üzerinde çalıştığına dair söylentiler bir anda odağı başka yöne çevirdi.

Yeni sızıntılara göre bahsi geçen bu "Ultra" model OPPO Find X8 serisinin en güçlü özelliklerini taşıyacak ve özellikle kamera performansında çığır açacak.

Snapdragon 8 Elite işlemci ile geliyor

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station’ın Weibo'da yaptığı paylaşımlara göre OPPO, en iyi mobil işlemci olarak lanse edilen Snapdragon 8 Elite'den gücünü alacak Find X8 Ultra modeli üzerinde çalışıyor.

Seriye katılacak olan bu yeni işlemcili model, cihazın performansını oldukça üst seviyelere taşırken aynı zamanda daha gelişmiş bir kamera sistemi sunmasına olanak tanıyacak. Find X8 Pro ile aynı çift periskoplu kamera sistemini barındırması beklenen Find X8 Ultra, bu yeni işlemci ile genel kullanım deneyiminde de fark yaratacak.

Kameraları ile mevcut telefonlar arasında fark yaratacak

Kamera özelliklerine dair detaylar oldukça dikkat çekici. Find X8 Ultra'nın 1 inç boyutunda büyük bir 50MP ana sensöre sahip olacağı ve bunun yanında 50MP ultra geniş açılı lens ile 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP periskop telefoto lens ve 6x optik yakınlaştırma sunan ikinci bir 50MP periskop lens ile geleceği iddia ediliyor.

Tasarım noktasında ise OPPO'nun Apple'dan ilham aldığı söylenen bir kaydırmalı kamera denetimi tuşuna yer vereceği belirtiliyor. Bu özellik, kullanıcıların yakınlaştırma işlevini daha rahat kontrol etmesine olanak tanıyor.

Find X8 Ultra'nın ekran özellikleri de oldukça iddialı. 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenen bu model, yüksek görüntü kalitesi sunacak. Pil tarafında ise 6.000 mAh büyüklüğünde bir pil ve 100W hızlı şarj desteği yer alıyor.

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