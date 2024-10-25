OPPO, yeni amiral gemisi telefonları Find X8 ile Find X8 Pro'yu duyurdu. Oldukça üst düzey özelliklerle donatılan telefonlar, fiyatları açısından da fena değiller.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bir süredir büyük bir heyecanla beklenen Find X8 ile Find X8 Pro'yu resmen duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan akıllı telefonlar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

OPPO Find X8, 6.59 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. Find X8 Pro'da ise yine 1.5K çözünürlük sunan ancak 6.78 inç boyutlu ve mikro kavisli bir ekran görüyoruz. 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunan ekranlar, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameralara ev sahipliği yapıyorlar. Her iki modelde de ekran altına gömülü parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Karşınızda OPPO Find X8 serisi

OPPO'nun yeni akıllı telefonları MediaTek Dimensity 9400 işlemciden güç alıyorlar. Temel modelde 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunulurken Pro modelde 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı görüyoruz. Temel modelde 5.630 mAh olarak açıklanan batarya kapasitesi, Find X8 Pro'da 5.910 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Her iki modelde de 80W hızlı şarj sistemi sunuluyor.

OPPO Find X8 serisi, kamera kurulumları açısından da birbirlerinden ayrışıyorlar. Bu bağlamda; Find X8'de Sony LYT-700 sensörlü 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP 3x periskop telefoto kamera bulunuyor. Temel modelde ise 50 MP çözünürlük sunan ana kamerada Sony LYT-808 sensör görüyoruz. Bu modeldeki dördüncü kamera da 50 MP çözünürlük sunuyor. Bu kamera, 6x periskop lens olarak karşımıza çıktı. Her iki modelde de 120x dijital yakınlaştırma özelliği bizleri karşılıyor.

OPPO Find X8 teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, 1.5K (2760 x 1256 piksel), 1-120 Hz, 4.500 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (Sony LYT-700) + 50 MP + 50 MP Batarya 5.630 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, 1.5K (2780 x 1264 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (Sony LYT-808) + 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 5.910 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Find X8 fiyatları: