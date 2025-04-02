OPPO, yakında tanıtacağı Find X8 Ultra ve Find X8s modelleri için kamera odaklı bir tanıtım videosu yayımladı.

OPPO, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansman öncesi Find X8 Ultra ve Find X8s modelleri için tanıtım videosu yayımladı. Yeni yayınlanan tanıtım videosu, telefonların kamera yeteneklerine odaklanıyor.

Şirket, bu akşam “2025 Imaging Tech Night” adını verdiği özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte OPPO'nun yepyeni görüntüleme markası Lumo’yla ilgili ilk detayların da paylaşılması bekleniyor. Yani kamera tarafında bizi neler beklediğine dair biraz daha fikir sahibi olacağız gibi duruyor.

OPPO, yeni tablet ve akıllı saat modellerini de seriye ekledi

Çinli teknoloji üreticisi OPPO, Find X8 serisiyle birlikte çeşitli yeni ürünlerini de kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Şirket, amiral gemisi olarak konumlandırdığı Find X8 Ultra’nın yanı sıra, daha kompakt yapılı Find X8s ve daha büyük ekranlı Find X8s+ modellerini de seriye dahil ettiğini duyurdu. Bu telefonlara ek olarak yeni bir tablet ve akıllı saat de ürün gamında yer aldı.

Kamera özellikleriyle öne çıkan Find X8 Ultra, biri 3x, diğeri 6x optik yakınlaştırma sunan iki adet periskop kameraya sahip olacak. Bu kameralarda sırasıyla Sony IMX906 ve IMX882 sensörleri bulunacak. Ana kamerada 1 inçlik Sony LYT-900 sensörü yer alırken, ultra geniş açılı kamera yine IMX882 sensörüyle gelecek. Cihazla çekilen bazı örnek fotoğraflar da paylaşıldı ve bu fotoğraflarda çekim ayarları da görselin içine işlenmiş durumda.

OPPO, 6.3 inç ekranlı Find X8s ve 6.6 inç ekranlı Find X8s+ modellerine ait resmi görselleri kamuoyuyla paylaştı. Şirket ayrıca, bu modeller için özel olarak tasarladığı manyetik kılıfları gösteren kısa bir tanıtım videosunu da yayınladı. Tüm bu cihazların tanıtımı 10 Nisan Perşembe günü düzenlenecek lansman etkinliğinde gerçekleştirilecek.

Tanıtım videosu:

İşte Find X8 Ultra ile çekilmiş birkaç örnek fotoğraf: