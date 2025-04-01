OPPO'nun yeni Find X8 serisi, son teknoloji kamera özellikleri ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. İşte yeni modellerin resmî görselleri!

OPPO, yeni akıllı telefonları Find X8 Ultra ve Find X8s serisine ait resmî görselleri paylaştı. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı görüntülerle cihazların tasarımı netleşmiş oldu.

Find X8 Ultra'nın tasarımının, daha önce tanıtılan Find X8 Pro modeliyle büyük oranda benzer olduğu görülüyor. Kısa süre önce ortaya çıkan büyük siyah kamera modülüne sahip tasarımın ise sadece bir prototip olduğu, üretime alınmayacağı açıklandı.

Find X8 Ultra ve Find X8s serisine ait resmî görseller

Find X8s+ modelinin, Find X8 Ultra ile benzer bir tasarım anlayışını sürdüreceği ifade ediliyor. Standart Find X8s modelinde ise daha küçük bir kamera adasına yer verilecek. Bu detay daha önce sızdırılan bilgilerle örtüşüyor. Şirket, telefonların görünümünü gösteren kısa bir tanıtım videosunu da Weibo üzerinden paylaştı.

Find X8s modelinde oldukça ince çerçeveler ve hafif bir gövde tasarımı dikkat çekiyor. Cihazın daha önce farklı isimlerle piyasaya çıkacağı iddia edilmişti ancak OPPO, X8s ismini tercih ederek daha sade bir yola gitmiş görünüyor.

Find X8 ve Find X8 Pro modellerinde sol tarafta bir uyarı anahtarı bulunurken, X8 Ultra ve X8s+ modellerinde bu bölümde geleneksel bir tuş yer alacak. Öte yandan, Ultra modelinde sağ tarafa konumlandırılmış dokunmatik bir tuş göze çarpıyor. Bu tuş, hem kamera deklanşörü hem de kaydırarak yakınlaştırma işlevi görüyor. X8s+ modelinde ise bu özellik bulunmuyor.

OPPO’nun yeni modelleri, 10 Nisan’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Etkinlikte ayrıca Pad 4 Pro tablet ve Watch X2 mini isimli daha küçük boyutlu bir akıllı saat de duyurulacak. Yeni ürünlerin küresel pazarda satışa sunulması beklenmiyor.