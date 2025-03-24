OPPO'nun nisanda tanıtacağı X8 serisinin yeni üyeleri X8S ve X8S Plus'ın özellikleri ortaya çıktı. Telefonlar, yepyeni bir işlemciyle gelecek.

Ülkemizde de faaliyet gösteren en başarılı akıllı telefon üreticilerinden OPPO, yakında Find X8 amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyordu. Nisanda gelmesi beklenen yeni seri hakkında da sürekli sızıntılar görüyorduk.

Şimdi ise seriye dahil olacak X8S ve X8S Plus modelleri hakkında yeni bilgiler geldi. Çin’den güvenilir kaynak Digital Chat Station’ın ortaya attığı sızıntıya göre bu cihazlar da kardeşleri kadar etkileyici olacaklar.

Daha hızlı işlemci ve daha büyük bataryayla gelecekler

İddiaya göre bu iki model 11 Nisan günü Find X8 Ultra’yla birlikte tanıtılacak. Her iki telefonun da MediaTek’in yeni işlemcisi olacak Dimensity 9400+’tan güç alacağı belirtilmiş. Bu da standart X8’in Dimensity 9400’ünden çok daha hızlı yepyeni bir çiple gelecekleri anlamına geliyor.

Daha küçük model olacak X8S, 6,3 inçlik 1,5K çözünürlüklü ekranla gelecek. X8S Plus’ın ise 6,59 inçlik düz bir ekrana sahip olacağı söylenmiş. Muhtemelen her ikisinde de 120 Hz yenileme hızı göreceğiz.

İddia, cihazların daha büyük bataryalarla geleceğini söylese de detay vermiyor. Standart X8’de 5630 mAh batarya vardı. Muhtemelen bunlarda 6000 veya üstü mAh kapasiteli bataryalarla karşılaşacağız. Ayrıca 80W kablolu, 50W kablosuz şarj desteğiyle gelecekleri, IP68/69 dayanıklılık, çift hoparlör gibi özellikler de göreceğiz.