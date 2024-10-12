OPPO'nun yeni akıllı telefonu K12 Plus tanıtıldı. 6400 mAh bataryası ve Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle dikkat çekiyor.

OPPO, K serisinin yeni akıllı telefonu K12 Plus'ı tanıttı. K12 Plus, özellikle büyük bataryası sayesinde uzun süreli kullanım sunmasıyla öne çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilmiş bu telefon, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor. 6400 mAh kapasiteli bataryası, günlük kullanımda 2.2 güne kadar performans vadediyor. 80W SuperVOOC hızlı şarj özelliği ve kablolu ters şarj desteği de mevcut.

K12 Plus ile gelen yeni özellikler

K12 Plus’ın arka yüzünde, 50 MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açı ve 16 MP ön kamera bulunuyor. OPPO, K12 Plus’ın dayanıklılık özelliklerine de ayrıca önem vermiş. Telefon beş yıldızlı düşmeye karşı dayanıklılık sertifikasına sahip ve -20°C’ye kadar sorunsuz çalışabiliyor.

OPPO K12 Plus özellikleri:

6.7 inç (2412×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2160Hz ultra yüksek frekans PWM karartma

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Mobil Platform, Adreno 720 GPU

Android 14, ColorOS 14 ile

8GB / 12GB LPDDR4X RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama, microSD ile 1TB'a kadar genişletilebilir bellek

50MP arka kamera , Sony IMX882 sensörü, f/1.8 diyafram açıklığı, 8MP 120° ultra geniş açı kamera, Sony IMX355 sensörü, f/2.2 diyafram açıklığı, LED flaş

, Sony IMX882 sensörü, f/1.8 diyafram açıklığı, 8MP 120° ultra geniş açı kamera, Sony IMX355 sensörü, f/2.2 diyafram açıklığı, LED flaş 16MP ön kamera, f/2.4 diyafram açıklığı

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 162.47×75.33×8.37mm; Ağırlık: 193g

6400mAh batarya, 80W SUPERVOOC Hızlı Şarj

OPPO K12 Plus fiyatı:

K12 Plus, 15 Ekim’den itibaren satışa sunulacak. 8GB + 256GB modeli 268 dolar fiyat etiketine sahipken, 12GB + 512GB versiyonu da 353 dolar olarak belirlenmiş durumda.