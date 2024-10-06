OPPO’nun çok beklenen Find X8 telefonunun tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın sızan fotoğrafları, tasarımını da görmemizi sağladı. Görünüşe göre gerçekten de dünyanın en ince çerçeveli telefonlarından biri olacak.

OPPO’nun en çok beklenen telefonları olan Find X8 serisinin tanıtımına çok az bir süre kaldı. Cihazların bu ay içinde bizlerle buluşması bekleniyordu. Yeni bir sızıntı ise Find X8 hakkında bilmemiz gereken her şeyi gözler önüne serdi.

Sızıntı, Find X8’in neredeyse tüm özelliklerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda amiral gemisi telefonun kanlı canlı görüntüleri de nasıl bir tasarıma sahip olacağını görmemizi sağlıyor.

Ultra ince çerçevelerle gelecek Find X8 böyle gözükecek

Sızan fotoğraflara baktığımızda telefonun yuvarlak köşeli bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Delikli ekran tasarımı ve arkada yuvarlak kamera kurulumu da var. Ancak en çok dikkat çeken kısmı, şüphesiz çerçeveleri. Öyle ki çok ince olabileceklerini görebiliyoruz. Bu önceki sızıntılarla uyumlu. Telefonun, iPhone 16 Pro’dan da ince 1,45 mm’lik bir çerçeveyle geleceği söyleniyordu. Doğru çıkarsa alanında dünya lideri olacak.

Diğer özelliklerine bakacak olursak telefonda 6,5 inç boyutunda OLED bir ekranla karşılaşacağız. Çözünürlüğü ise 1.5K olacak. Parmak izi sensörünün ise ekran içine yerleştirileceği belirtiliyor. İşlemcisinin ise MediaTek Dimensity 9400 olacağı ifade edilmiş. Ayrıca Apple’ın eylem butonuna benzer dokunmaya duyarlı özelleştirilebilir bir tuşla geleceği de iddialar arasında.

Arakada hepsi 50 MP olan 3’lü kamera kurulumu yer alacak. Bunlar ana kamera, ultra geniş lens ve 3x optik zoom sunacak periskop telefoto sensör olacak. Telefoto sensörün Sony LYT-600 olacağı söyleniyor.

Son olarak telefonda 5700 mAh’lik büyük bir batarya göreceğiz. Bu bataryaya 80W’lık kablolu ve 50W’lık kablosuz şarj desteği eşlik edecek. Cihazın 7 mm kalınlığa ve 190 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor. ColorOS 15 işletim sistemi, IP68/69 dayanıklılık, siyah, beyaz, mavi ve pembe olmak üzere 4 renk seçeneği de gelen bilgiler arasında.

OPPO’nun Find X8 serisinin ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmî açıklama yok. Ancak tüm söylentiler 21 Ekim günü gelebileceği yönünde.