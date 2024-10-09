OPPO Find X8 serisi, Dimensity 9400 yonga setiyle geliyor. 24 Ekim'de gerçekleştirilecek lansmanda yeni özellikler tanıtılacak.

OPPO, uzun zamandır merakla beklenen Find X8 serisini 24 Ekim’de tanıtacağını duyurdu. Yeni akıllı telefon serisi, MediaTek'in en son yonga seti olan Dimensity 9400 ile donatılacak ve kullanıcıları yenilikçi özellikleriyle etkilemeyi hedefliyor.

Find X8 serisi, üç farklı model seçeneği sunacak. Standart ve Pro versiyonlarının yeni Dimensity 9400 ile geleceği düşünülürken Ultra modelinin ise ya bu yonga setini kullanacağı ya da Snapdragon 8 Gen 4 ile sunulacağı belirtiliyor. Bu yeni telefon serisi OPPO’nun özel arayüzü ColorOS 15 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Android 15 tabanlı bu arayüz, kullanıcı deneyimini artırmak için bir dizi yenilik ve iyileştirme sunmayı vadediyor.

Cortex-X925 ile hız artışı

Dimensity 9400, TSMC'nin 3nm üretim süreci ile geliştirildi ve önemli ölçüde performans artışı ve enerji verimliliği sağlıyor. Yonga seti, bir Cortex-X925, üç Cortex-X4 ve dört Cortex-A720 çekirdeği ile donatıldı. Ayrıca Immortalis-G925 GPU'su ile desteklenen Dimensity 9400, yapay zeka uygulamalarında da önemli bir iyileşme sunması bekleniyor. Bu özellikler Find X8 serisi kullanıcılarının hem günlük hem de yoğun kullanım senaryolarında sorunsuz bir performans deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

24 Ekim'deki lansmanla birlikte OPPO Find X8 serisinin yeni özelliklerin ve detayların daha fazla gün yüzüne çıkması bekleniyor.