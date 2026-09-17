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7000 mAh Bataryalı Sudan Ucuz Telefon OPPO K14 Lite Tanıtıldı

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OPPO, 7000 mAh’lik bataryayla gelen bütçe dostu telefonu K14 Lite’ı tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

7000 mAh Bataryalı Sudan Ucuz Telefon OPPO K14 Lite Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda büyüyen bir marka olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni modellerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, K14 Lite ismi verilen yepyeni bir telefon duyurdu.

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OPPO K14 Lite modeli, özellikle uzun pil ömrü arayan kullanıcıları hedefleyen bir bütçe dostu 4G akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Arkasında yeni nesil iPhone Pro modellerine benzeyen soldan sağa kadar uzanan bir kamera adası tasarımı var. Önde ise çentikli ekran tercih edilmiş.

İçerikten Görseller

7000 mAh Bataryalı Sudan Ucuz Telefon OPPO K14 Lite Tanıtıldı
oppic

OPPO K14 Lite neler sunuyor?

oppic
Ekran 6,75, HD+, 120 Hz, LCD
İşlemci Unisoc T7250
RAM 4 GB
Depolama 64 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 7000 mAh
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

Ekran tarafında 6,75 inç büyüklüğünde bir LCD panel ile geliyor. Bütçe segmentinde yer alması sebebiyle HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir arayüz ve kaydırma deneyimi sağlıyor. Cihaz, günlük kullanımda yaşanabilecek sıvı ve toz temaslarına karşı koruma sağlamak adına IP64 sertifikasına da sahip.

Gücünü Unisoc T7250 yonga setinden alan Oppo K14 Lite, donanım tarafında mütevazı ancak temel ihtiyaçları karşılayacak bir tablo çiziyor. Cihazda 4 GB RAM ve UFS 2.2 standardında 64 GB dahili depolama alanı var. Kameraya baktığımızda 13 MP ana kamera görüyoruz. Önde ise 5 MP’lik çentiğe yerleştirilen bir selfie kamerası mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan OPPO K14 Lite’ın en dikkat çekici özelliği, gün boyu priz arama derdini ortadan kaldırmayı vaat eden 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Telefonun 177 dolardan başlayan fiyatları var.

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