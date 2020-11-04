Ağustos ayında tanıtılan Realme V5 5G'nin isim değiştirmiş hali diyebileceğimiz OPPO K7x, resmen tanıtıldı. OPPO, orta segmentteki yeni telefonunun fiyatını ise henüz açıklamadı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan K7 5G modelinin nispeten daha cazip versiyonu diyebileceğimiz OPPO K7x’i tanıttı. Damla çentikli K7 5G’nin aksine delikli ekran tasarımına sahip olan OPPO K7x, bu sadece kullanıcılara daha yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Kalbinde MediaTek’in Dimensity 720 işlemcisi bulunan OPPO K7x, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefonun arayüzü ise OPPO tarafından geliştirilen ColorOS 7.2. 5.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olan telefon, bu bataryayı 30W hızla şarj edebiliyor.

OPPO K7x’in ekranındaki delikte 16 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın arkasındaki dikdörtgen kamera modülünün içinde ise 48 MP ana kamera, 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamera, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alıyor. Aynı kamera modülünün içinde LED flaşın bulunduğunu da belirtelim.

OPPO, K7x’i daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon haline getirebilmek için parmak izi sensörünü ekranın altına gömmek yerine yan çerçeveye entegre etmiş. Bu sayede güç tuşuna basar gibi parmak izinizi taratıp ekran kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca OPPO K7x’te Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3,5 kulaklık girişi ve 5G desteği bulunduğunu da söyleyelim.

OPPO K7x özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç Full HD+ LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 5G, USB Type-C, 3,5mm kulaklık girişi

Siyah ve mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile tanıtılacak olan OPPO K7x’in özellikleri tanıdık geldiyse yanılmadığınızı söyleyebiliriz. Zira cihaz, temelde yeniden markalandırılmış bir Realme V5 5G’den ibaret. OPPO, K7x için bir fiyat etiketi henüz açıklamadı ancak Realme V5 5G’nin 215 dolar olduğunu göz önünde bulundurarak OPPO K7x’in de benzer bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin edebiliriz.