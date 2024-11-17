OPPO, 25 Kasım'da Reno 13 serisini tanıtacağını açıkladı. Yeni modellerin teknik özellikleri ve performansı hakkında detaylar ortaya çıktı.

OPPO, bir sonraki lansman etkinliğini ne zaman düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte bu yıl Mayıs ayında tanıtılan Reno 12 serisinin yerini alacak olan yeni Reno 13 serisi resmi olarak tanıtacak.

Lansman öncesinde ise, Reno 13 Pro'nun çip seti ve diğer teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Reno 13 Pro'nun özellikleri

OPPO'nun merakla beklenen bu etkinliğinde yalnızca Reno 13 serisi tanıtılmayacak. Aynı zamanda Pad 3 tablet ve Enco R3 Pro TWS gibi farklı kalem ürünleri de sergilenecek. Pad 3'ün tasarımı ve teknik detayları daha önce açıklanmışken Reno 13 serisi hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmemişti. Ancak Geekbench veritabanında yer alan yeni bir OPPO modeli, Reno 13 Pro'nun özelliklerini gözler önüne serdi.

Reno 13 Pro, Dimensity 8300 yonga setiyle geleceği öne sürülüyor. Ayrıca, Reno 13 Pro'nun 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve Android 15 ile donatılacağı belirtiliyor. Telefonun ekranı, 6.83 inç OLED özellik taşıyor ve 50 MP'lik bir ön kamera ile geliyor. Ayrıca, 50 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto lens içeren üçlü kamera sistemiyle fotoğraf performansını artırmayı hedefliyor.

OPPO, uzun süredir merakla beklenen Reno 13 serisinin 25 Kasım'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacağını resmi olarak duyurdu. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.