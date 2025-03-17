OPPO, önümüzdeki ay tanıtacağı Find X8S modelinin tasarımını paylaştı ve cihazı iPhone 16 Pro Max ile yan yana getirdi. Cihazın, iPhone'a benzerliği dikkat çekerken çok ince çerçevelerle geleceği görüldü.

En önde gelen akıllı telefon markaları arasında yer alan OPPO, yakında amiral gemisi Find X8’i tanıtmayı planlıyordu. Tabii ki Find X8’in tek bir cihaz değil birden fazla telefondan oluşan bir seri olduğunu göreceğiz. Find X8S de onlardan biri olacak.

Şirket, bugün Find X8S’ten ilk resmî görseli bizlerle buluşturdu. Telefon, iPhone 16 Pro Max ile yan yana getirildi. İki cihazın benzerliği dikkat çekerken OPPO’nun ekran konusunda iddialı olacağı görüldü.

OPPO Find X8S böyle gözükecek (solda)

*OPPO Find X8S (sol) & iPhone 16 Pro Max (sağ)

Paylaşılan görsele baktığımızda sol tarafta Find X8S’i görebiliyoruz. OPPO’nun iPhone’u andıran tasarımlar kullandığını daha önce görmüştük. Bu modelde de bu devam ediyor ve hatta iPhone 16 Pro Max ile ciddi benzerlik gösteriyor.

OPPO’nun bu görseli paylaşmasının nedeni telefonun şirketin kendi tarafından geliştirilen çok gelişmiş bir ekranla gelecek olması. Ayrıca çerçevelerin de inceliğine dikkat çekilmek istenmiş. iPhone 16 Pro Max’in 1,38 mm ile en ince çerçevelerden birine sahip olduğunu biliyoruz. OPPO, Find XS’in bunu da geçerek sektördeki en ince çerçeveli ekranlardan biri olacağını ifade etmiş. Tam kalınlık paylaşılmamış ancak 1,38 mm’nin altında olacağını tahmin edebiliriz.

Telefonda nelerle karşılacağımıza da bir bakalım. Söylentilere göre Find X8S, 1,5K çözürnülük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,31 inçlik OLED ekranla gelecek. Cihazda Dimensity 9400+ işlemci göreceğiz. 50 MP ana, 8 MP ultra geniş, 50 MP telefoto kamera ve 5700 mAh’lik batarya da iddialar arasında.