Oppo Reno 4'ün İlk Kanlı Canlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oppo’nun 5G bağlantı ve dörtlü kameraya sahip olması beklenen yeni telefonu Reno 4’ün fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların, Oppo'nun basın Çin'deki bir basın toplantısında çekildiği söyleniyor.

Reno 3’ün piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Çin’in sosyal medya ağı Weibo’da Oppo’nun Reno serisine yeni bir telefon ekleyeceği iddia edildi. Ortaya çıkan fotoğraflar, Oppo'nun yeni akıllı telefonunun Reno 4 olarak isimlendirileceğini ve tasarımının alışılagelenden biraz daha farklı olacağını gösteriyor.

Oppo’nun Reno serisinin yeni üyesi olarak piyasaya süreceği Reno 4, ilk defa şirketin Çinli basın mensupları için düzenlediği etkinlikte görüldü. Reno 4’ün çekilen fotoğraflarında telefonun siyah ve beyaz şeklinde iki farklı rengi görülüyor.

Oppo Reno 4'ün ilk fotoğrafı

Reno 4’ün fotoğrafında telefonun tasarımına dair bazı detaylar da görülüyor. Fotoğraflarda, Reno 4’ün tasarımının Reno 3 ve Reno 3 Pro’ya göre daha dikdörtgen olduğu ve kamera lenslerinin iPhone 11 serisine benzer şekilde ayrı ayrı tasarlandığı görülebiliyor.

Oppo'nun geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürdüğü Reno 3

Reno 4’ün arka kameraları dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmek yerine ayrı ayrı görünecek bir tasarımla telefonun arka tarafına yerleştirilmiş. Arkadaki üç kamera lensinin etrafında dairesel çerçeveler kameraların daha da büyük görünmesini sağlamış. Reno 4’ün LED flaşı ise en üstte bulunan kameranın yanına yerleştirilmiş.

Reno 4 ne zaman duyurulacak?

Reno 4’le ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı telefonun yakın bir zamanda duyurulacağını öne sürüyordu. Beklentiler Oppo’nun Reno 4’ü bu ay bitmeden duyuracağı yönünde. Ancak Oppo’dan Reno 4’ün tanıtımı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.