OPPO’nun Hızlı Şarjı, Batarya Kapasitesini Düşürüyor

Son yıllarda akıllı telefonların hızlı şarj özellikleri gittikçe gelişiyor. Öte yandan OPPO’nun 40’ hızlı şarjının, batarya ömrünü standart şarja kıyasla çok daha çabuk tükettiği ortaya çıktı.

Akıllı telefonlar gittikçe gelişiyor. Bu gelişimin sonucu olarak da akıllı telefonlar daha büyük bataryalara ihtiyaç duyuyor. Haliyle de daha hızlı şarj özelliği gerekiyor.

OPPO da bu noktada hızlı şarj özelliği ile bilinen firmalardan biri. Firma son olarak Ace2’de 65W hızlı şarj özelliği bulunacağını belirtmişti. Bataryanın tamamen dolum süresinin ise 30 dakikaya indiği belirtiliyordu.

Hızlı şarj bataryaların ömrünü kısaltıyor

Hızlı şarj özelliğinin bataryaların ömrünü kısalttığı zaten biliniyor. Pek çok akıllı telefonun %80 seviyelerine kadar çok hızlı şarj olmasına rağmen sonrasında yavaşlamasının nedeni de bu zararı en alt seviyeye indirmektir. Öte yandan bu zararın hangi seviyede olduğu bilinmiyordu.

AnandTech’ten Andrei F’in Twitter’da yaptığı paylaşıma göre OPPO’nun 40W hızlı şarjı, standart 15W şarja göre telefon bataryasını çok daha fazla etkiliyor. 40W şarj batarya kapasitesini %70’e indirdiğinde 15W versiyonda ise güç kapasitesi ancak %90’a gerilemiş oluyor. OPPO telefonların büyük kısmı 30W ile 65W arasında hızlı şarjı destekliyor.

Hızlı şarj her zaman en iyi alternatif olmayabilir

Hızlı şarj zamandan kazandıran bir teknoloji olsa da, her zaman için tercih edilmeyebilir. Örneğin akşam evde telefonu şarj ederken daha düşük voltajda şarj etmek daha faydalı olabilir. Zira batarya kapasitesindeki düşüş akıllı telefon kullanımını oldukça sıkıntılı hale getirebiliyor.

Apple ve Samsung gibi firmaların da standart şarjdan pek vazgeçmediklerini biliyoruz. Apple cihazlarda 18W şarj özelliği bulunuyor. Öte yandan Samsung’un amiral gemisi modellerindeki hızlı şarj da 25W olmuştu.

Akıllı telefonlarınızı uzun süreli kullanıyorsanız, zaman ilerledikçe batarya performansının düştüğünü fark etmişsinizdir. Standart şarj bu performans kaybını oldukça yavaşlatabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzu hızlı şarj ile mi yoksa standart şarj ile mi şarj ediyorsunuz?