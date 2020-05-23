Oppo Reno 4'e Ait Afiş Görselleri Weibo'da Ortaya Çıktı

Reno, Oppo'nun popüler serilerinden biri haline geldi ve seri yeni modelleriyle devam ediyor. Reno 3'ün yerine geçecek olan serinin dördüncü modeline ait afiş, Weibo'da ortaya çıktı. Afişte cesur tasarımıyla dikkat çeken modelin bazı özellikleri de göründü.

Yayınlanan afişte Reno 4'ün sadece arka yüzeyi görülürken, büyük bir modülde dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Sensörün kendisi ise oldukça büyük. iPhone 11 serisi ile başlayan ‘cesur tasarım’ trendini diğer Çinli şirketler de takip etmeye başlamışa benziyor. Bunun dışında, cihazın üzerinde sloganlar ve Oppo amblemi görülüyor.

Cesur tasarımlar kullanıcılar tarafından beğeniliyor; ancak yine de en önemli özelliklerden biri kameranın iyi performans göstermesi. Son sızan afişte pembemsi altın rengi ve mavi renk seçenekleri olduğu görülse de önceki sızıntılarda siyah-beyaz seçeneği de görülmüştü.

Oppo Reno 4'ün sızan bazı özellikleri

Afiş, ayrıca Oppo Reno 4'ün bazı özelliklerini de gösterdi. Reno 4, 65W hızlı şarj desteği, ultra sabit kamera ve 5G bağlantısına sahip olacak. Görüntülerde, cihazın yan tarafında bir güç düğmesi olduğu; ancak parmak izi tarayıcısının yer almadığı dikkat çekti. Bu nedenle Oppo Reno 4'te AMOLED ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucuya sahip olacağı düşünülüyor.

Arkada ana, ultra geniş, telefoto ve bilinmeyen olmak üzere dört sensör olduğu anlaşılıyor. Sonuncu sensör bir ToF, makro veya derinlik sensörü olabilir. Reno 4’ün özel bir adı olup olmayacağı bilinmiyor. Bilindiği gibi, BBP Electronics akıllı telefon serilerinde hiç “4” rakamını kullanmadı; OnePlus serisinde OnePlus 3T'den OnePlus 5'e atlayarak 4 rakamını kullanmadı.

Oppo Reno 3'ün teknik özellikleri

Reno 4'ün öncüsü olan Oppo Reno 3, Çin'de 5G destekli piyasaya sürülürken, küresel piyasaya 4G destekli sunulmuştur. Oppo Reno 3 5G, 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. 64 megapiksel birincil, 8 megapiksel ultra geniş ve iki adet 2 megapiksel olmak üzere dört kameralı bir sete sahip olan akıllı telefonda selfiler içinse ön tarafta 32 megapiksel kamera var. Çin sürümünde, 5G bağlantısı için MediaTek Dimensity 1000L yonga seti kullanılmıştı. Cihazda ayrıca yirmi dakika içinde %50 şarj olduğu iddia edilen 30 W hızlı şarj desteğine sahip 4025 mAh pil bulunuyor.

Oppo Reno 3 Pro’nun Türkiye satış fiyatı 6500 TL civarında. Yeni Oppo Reno 4’ün satış fiyatı ise bu doğrultuda 7500 TL üzerinde olacak gibi görünüyor.