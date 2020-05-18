Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Avrupa pazarı için oldukça önemli bir anlaşamaya imza attı. OPPO, İngiliz telekomünikasyon şirketi Vodafone ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei, çıkardığı cihazlarında Google Play Hizmetlerini kullanamaması sebebiyle Çin dışındaki pazarlarda çeşitli zorluklar yaşıyor. Tabii bu da rakip Çinli akıllı telefon üreticileri için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Bu şirketlerin arasında BBK Holding'in altında bulunan Vivo’nun kardeş markası olan OPPO da yer alıyor. Şirket, bugün yaptığı bir duyuruda akıllı telefonlarını Avrupa pazarına getirmek için Vodafone ile iş birliğine gittiklerini açıkladı. Bu anlaşmanın geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

OPPO ve Vodafone iş birliği:

Tech Crunch’ta yer alan habere göre mayıs ayında başlayan anlaşmayla birlikte OPPO’nun sadece 5G destekli üst segment telefonları değil, fiyat/performans odaklı modelleri de Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Portekiz, Romanya gibi ülkelerde satılacak.

Vodafone, geçtiğimiz sene Huawei ve ABD arasındaki yaşanan sorunlardan sonra Huawei donanımlarını Birleşik Krallık’taki 5G ağlarından çekmişti. İngiliz operatör, bundan sonra OPPO cihazlarıyla 5G yarışındaki yerini alacak. Ortaklar, koronavirüs salgınının sürmesi sebebiyle çevrimiçi satış kanallarını birlikte araştıracaklar.

Huawei’nin ardından Çin’de en çok telefon satışı gerçekleştiren ikinci şirket olan OPPO, 2018’in ortalarında girdiği Avrupa pazarında da sürekli bir yükseliş hâlinde. OPPO, Avrupa’daki ilk 5G telefonu çıkaran şirketlerden bir tanesi olmuştu. Araştırma şirketi Canalys’e göre OPPO, Avrupa’daki %2’lik pazar payıyla beşinci sırada bulunuyor.

Counterpoint Research'ten Peter Richardson, OPPO’nun da tıpkı Huawei gibi geniş bir skalada ürünlere sahip olduğunu ve şirketin, ürün tasarımlarında her zaman Avrupa'ya uygun detaylar kullandığını söylüyor. Tabii bu sadece tasarımda kalmıyor; renk seçenekleri, paketleme ve tanıtım materyallerinin de işin içine girmesiyle birlikte telefonlar Avrupalı tüketiciler için daha kabul edilebilir oluyor.