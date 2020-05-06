Oppo Reno3 ve Reno3 Pro Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatı

Akıllı telefon sektörünün parlamaya başlayan yıldızı Oppo, Reno3 ve Reno3 Pro modellerini Türkiye'de satışa sundu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefonlar, fiyat noktasında ne fazla rekabetçi ne de pahalılıktan yakınacağımız bir seçenek olarak karşımızda duruyorlar.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Oppo, sektördeki varlığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonu Find X2 ile tüketicilerin karşısına çıkan ve milyonlarca tüketiciyi mest etmeyi başaran Oppo, şimdi de popüler akıllı telefon modellerinden Reno3 ve Reno3 Pro'yu ülkemizde satışa sundu.

Oppo, 5G destekli Reno3 modelini yaklaşık 5 ay, Reno3 Pro modelini ise 3 ay önce duyurmuştu. Her iki telefon da birbirinden farklı ve etkileyici özelliklere sahip olarak karşımıza çıkarken Reno3 Pro'nun tasarımsal açıdan şıklığı da dikkatlerden kaçmamıştı. İşte bu telefonlar artık Türkiye'deki Oppo hayranlarının da beğenisine sunulmuş durumda. Peki bu telefonlar tüketicilere neler sunuyor?

Oppo Reno3

6.4 inç büyüklüğündeki ekranı ile tüketicilere etkileyici bir deneyim sunan Reno3, MediaTek P90 işlemciden güç alıyor. Oppo, bu işlemciyi 8 GB'lık RAM ile 128 GB'lık depolama alanıyla destekliyor. 4.025 mAh kapasiteli 30 watt hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip olan Reno3, ColorOS 7 ile çalışıyor ve kamera özellikleri açısından da etkileyici bir deneyim sunuyor.

Oppo Reno3'ün çentikli ekranında 44 MP çözünürlüğündeki ön kamera yer alıyor. Telefonun arkasına baktığımızda dikey pozisyonda yerleştirilmiş 4'lü kamera kurulumunun olduğunu görüyoruz. Bu kurulumda 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 8 MP çözünürlüğündeki geniş açılı kamera, 13 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ve 2 MP çözünürlükteki mono kamera bulunuyor.

Oppo Reno3 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek P90

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.025 mAh, 30 watt hızlı şarj destekli

İşletim Sistemi: ColorOS 7

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3 Pro ise kavisli ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 6.4 inç büyüklüğündeki FHD+ ekranı bulunan telefon, Qualcomm Snapdragon 765G'den güç alıyor ve bu gücü 12 GB'a kadar RAM ile tamamlıyor. Oppo, Reno3 Pro modelinde 256 GB depolama alanı sunarken 4.025 mAh kapasiteli bataryası ile de yeterli bir kullanım imkanı sağlıyor.

Oppo Reno3 Pro'nun ekranındaki deliğe yerleştirilmiş olan ön kamera, 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arkasında bulunan dikey pozisyondaki dörtlü kamera kurulumu ise tüketicilere 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP telefoto kamera ve son olarak da 2 MP de monokrom kamera sunuyor.

Oppo Reno3 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç Full HD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP selfie kamerası

Batarya: 4.025 mAh

Bağlantı: USB Type-C, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzü

Renkler: Auroral Blue, Midnight Black, Sky White

Boyutlar: 158.8mm x 73.4mm x 8.1mm

Ağırlık: 175 g

Oppo Reno3 ve Reno3 Pro Türkiye fiyatı