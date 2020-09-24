OPPO, yeni akıllı saati Watch ECG Edition'ı duyurdu. Bu akıllı saat, sahip olduğu dahili EKG modülüyle kullanıcıların kalp sağlıklarını sürekli olarak takip ediyor. Bugün itibarıyla ön siparişe açılan akıllı saatin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

OPPO, 2020 yılının başlarında Watch isimli akıllı saati ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Kısa bir süre önce de Türkiye pazarındaki yerini alan OPPO Watch'un şimdi yeni bir sürümü daha duyuruldu. "Watch ECG Edition" olarak isimlendirilen saat, adından da anlaşılabileceği üzere dahili bir elektrokardiyogram (EKG) modülü içeriyor.

OPPO, akıllı saatinin iki farklı boyutta olduğunu açıklamıştı. Bu bağlamda tüketiciler, 46 milimetre ya da 41 milimetrelik varyantlardan dilediklerini seçebiliyorlar. ECG Edition sürümse her iki boyutta da satın alınamıyor. Tüketiciler, sadece 46 milimetrelik OPPO Watch ECG Edition satın alabiliyorlar. Ayrıca bu akıllı saat, paslanmaz çelik yapılı bir kasaya sahip.

Karşınızda OPPO Watch ECG Edition

OPPO Watch ECG Edition, 1.91 inç büyüklüğünde AMOLED yapılı bir ekrana sahip. 402 x 476 piksel çözünürlük sunan ekran, CI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayabiliyor. Ayrıca bu akıllı saatin VOOC Flash Charge teknolojisine sahip olan 430 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Sadece 15 dakikada tam şarj olabilen batarya, akıllı modda kullanılırsa 40 saat, düşük güç modunda kullanılırsa da 21 güne kadar kullanım imkanı sunuyor.

OPPO'nun yeni akıllı saatinin en temel özelliği, dahili EKG modülüne sahip olması. Bu modül sayesinde kullanıcılar, şirkete göre tıbbi düzeyde bile doğru olan ölçümlerle sağlıklarını kontrol altında tutabiliyorlar. Modül, kullanıcıların kalplerinde olağan dışı bir durum meydana geldiği anda kullanıcıların uyarılmasını da sağlıyor.

OPPO Watch ECG Edition, 24 saat boyunca anlık kalp atış ölçümü de yapabiliyor. Üstelik akıllı saat, tıpkı EKG modülünde olduğu gibi kalp atışı konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Kullanıcılar, akıllı saatlerini sağlık uygulamalarına bağladıklarında da sağlıklarıyla ilgili tüm verilere erişebiliyorlar. Ayrıca dileyen bir kullanıcı, akıllı saatinin kendisine sunduğu sağlık önerilerini uygulayabiliyor.

OPPO'nun yeni akıllı saatinin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de e-SIM desteğine sahip olması. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonları yanlarında olmasa bile OPPO Watch ECG Edition üzerinden aramalar gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca bu akıllı saat, Breeno isimli dahili sesli asistanla birlikte geliyor. Kullanıcılar, dahili GPS desteğine de sahip olan bu akıllı saati Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda kullanabiliyorlar.

Son olarak OPPO'nun yeni akıllı saatinin Snapdragon 2000 yonga setinden güç aldığını ve 1 GB RAM'e ek olarak 8 GB depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca dileyen kullanıcılar, bu akıllı saati 2.4GHz Wi-Fi ağları ile de doğrudan kullanabiliyorlar. Peki bu akıllı saatin fiyatı ne kadar olacak ve tüketiciler, bu akıllı saate ne zaman erişebilecekler?

OPPO Watch ECG Edition, an itibarıyla Çin'deki bazı perakendeciler üzerinden ön siparişe açıldı. Yetkililer, akıllı saatin teslimat tarihi ve hangi ülke pazarlarına gireceği ile ilgili bir açıklama yapmamış olsalar da OPPO hayranlarının bu akıllı saate sahip olmak için 365 dolar (yaklaşık 2,770 TL + vergiler) ödeme yapacakları netleşmiş durumda.