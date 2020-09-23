Huawei akıllı saati Watch GT 2 Pro ve akıllı bilekliği Watch Fit'i rakiplerinden daha uygun fiyatlarla ülkemizde satışa sundu. Fiyat performans ürünü denince akla ilk gelecek bu iki modelden Watch GT 2 Pro’nun dikkat çeken özelliklerine yakından bakıyoruz.

Mobil dünyanın devleri akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da fazlasıyla rekabet içerisindeler. Özellikle son zamanlarda fazlasıyla yaygın hale gelen akıllı saat ve bileklikler bu konuda başı çekiyor. Akıllı bileklik ve saat dendiğinde ise akla hemen olarak Huawei geliyor. Fiyat-performans ürünleriyle dikkat çeken şirketin son ürünü Huawei Watch GT 2 Pro ise bu yıla damga vuracak akıllı saatlerden biri olacak gibi.

Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye’de rakiplerine nazaran oldukça uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Gerek tasarım gerek yazılım anlamında oldukça dikkat çekici özelliklere sahip olan Huawei Watch GT 2 Pro, fiyatı ve özellikleri ile sizlerle.

Huawei Watch GT 2 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekran

1.39 inç AMOLED dokunmatik ekran Çözünürlük: 454 x 454, 326 ppi

454 x 454, 326 ppi Yonga seti: Kirin A1

Kirin A1 Bellek / depolama alanı: 4 GB ROM, 32 MB RAM

4 GB ROM, 32 MB RAM Batarya: Kablosuz şarj desteği sağlayan 455 mAh batarya

Kablosuz şarj desteği sağlayan 455 mAh batarya Suya dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Uyumluluk: Android 4.4 veya daha üstü, iOS 9.0 veya daha üstü

Android 4.4 veya daha üstü, iOS 9.0 veya daha üstü Boyutlar: 46,7 x 46,7 x 11,4 mm

46,7 x 46,7 x 11,4 mm Ağırlık: 52 gram (Kayışsız ağırlık)

52 gram (Kayışsız ağırlık) Materyal: Gövde: Titanyum, seramik ve safir cam Kayış: Kauçuk, deri



Teknik özellikler karşılaştırıldığı zaman göze çarpan ilk şey Huawei Watch GT 2 Pro ile en güncel rakibi Apple Watch Series 6’nın boyut farkı ve batarya ömrü oluyor. Boyut olarak bir nebze daha büyük olan ve daha yüksek çözünürlüklü görüntü sunan Huawei Watch GT 2 Pro, batarya konusunda Apple Watch Series 6’dan daha iyi bir performans sunuyor. Aradaki fiyat farkı göz önüne alındığında Huawei Watch GT 2 Pro, rakiplerine fark atıyor gibi duruyor.

Huawei Watch GT 2 Pro’nun diğer akıllı saatlerden ne farkı var?

Huawei Watch GT 2 Pro, bundan birkaç ay önce çıkan kardeşlerine göre biraz daha farklı. Hem tasarım hem de donanım alanında değişikliklere uğrayan Watch GT 2 Pro’nun en büyük farkı, kablosuz şarj desteği sunması. Bunun yanı sıra Watch GT 2 Pro’nun dış cephesi, kardeşlerine oranla biraz daha büyük ve farklı materyaller kullanılarak yapılmış.

Tasarım:

Klasik bir görünümle harmanlanan modern dizayn,

İnce bir çerçeve içerisine yerleştirilmiş düz ve büyük cam,

İki farklı kayış seçeneği (Deri ve kauçuk)

Güçlü titanyum gövde,

İlk bakışta Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei’nin GT 2 serisini takip eden kullanıcılar için tanıdık gelecektir. Watch GT 2 ve GT 2e modellerine fazlasıyla benzeyen Watch GT 2 Pro’nun farkı dış cepheye bakıldığında göze çarpıyor. Zira Huawei Watch GT 2 Pro kardeşlerine oranla çok daha klasik gözüküyor. Klasik görünümlü dediysek yanlış anlamayın. Watch GT 2 Pro, dinamik ve modern yapısını daima göstermeyi başarıyor.

Huawei Watch GT 2 Pro satın alınırken opsiyonel olarak iki farklı kayış seçeneğine sahip oluyor. Bunlardan biri klasik, diğeri ise spor kayış seçeneği. Klasik versiyonu seçerseniz Huawei Watch GT 2 Pro, deri bir kayışla geliyor. Eğer spor versiyonu satın almak isterseniz, o zaman siyah kauçuk kayışa sahip olan bir Huawei Watch GT 2 Pro ile karşılaşıyorsunuz.

Ekran:

1.39 inç büyüklüğünde AMOLED ekran,

454 x 454 çözünürlük, 326 ppi (inç başına düşen piksel)

Çizilmelere dayanıklı safir cam,

Huawei Watch GT 2 Pro’ya baktığımız zaman karşımıza oldukça net gözüken AMOLED ekran çarpıyor. 1.39 inç olması, ekranın yeterince büyük ve görülebilir olmasını sağlıyor. 454 x 454 çözünürlüğe ve 326 ppi değerine sahip olan ekran, çizilmelere dayanıklı olan safir cam ile korunuyor.

Huawei Watch GT 2 Pro sensörleri ile neleri ölçebiliyor?

Kalp atış hızı,

Kan oksijen doygunluğu (SpO2)

Kaliteli uyku takibi,

Stres,

Hava basıncı,

Ani hava değişimleri,

Maksimum hız,

Spordan sonra iyileşme süresi,

Egzersiz yoğunluğu ve değerlendirme,

Akıllı saat denince akla ilk gelen elementlerden birisi de sensörlerdir. Huawei Watch GT 2 Pro’da da sensörler bulunuyor. Genellikle bütün akıllı saatlerde bulunan kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğu sensörleri Watch GT 2 Pro’da da bulunuyor. Daha gelişmiş halde bulunan bu sensörler, hesaplamayı çok daha hızlı ve doğru şekilde yapabiliyor. Bunun yanı sıra kaliteli uyku takibi ve hava basıncı gibi detayları ölçen sensörler, spor yapan kişiler için maksimum hız, iyileşme süresi ve egzersiz yoğunluğunu değerlendirip kullanıcıya sunabiliyor.

Bunların dışında Huawei Watch GT 2 Pro’da ivmeölçer, jiroskop, manyetometre, kapasitif sensör, GPS, barometre, ambiyans ışık sensörü ve barometre gibi farklı algılayıcılar da bulunuyor. Basınç değişikliğini ölçebilen Huawei Watch GT 2 Pro, ani hava değişimlerinde kullanıcıyı uyarabiliyor.

Yazılım:

En güncel Huawei Lite OS işletim sistemi

200’den fazla arayüz seçeneği,

Telefonumu bul özelliği,

Fitness çalışma takibi,

Spotify ve benzeri. müzik programlarıyla uyumluluk

Uzaktan fotoğraf çekme (Yalnızca Huawei telefonlarla uyumlu)

Huawei Watch GT 2 Pro, en güncel Huawei Lite OS işletim sistemi yüklü olarak geliyor. İsminde Lite geçmesinden ötürü güçsüz bir işletim sistemi olduğunu düşünmeyin zira Huawei Lite OS, şu an piyasadaki birçok akıllı saatin performansına yakın bir performans sergiliyor ve bu performansına karşılık neredeyse iki haftalık bir şarj ömrü sunuyor. Diğer saatlerle karşılaştırıldığında bu gerçekten inanılmaz bir fark.

200’den fazla arayüz seçeneğine sahip olan cihaz, fitness veya farklı spor dalları için çalışma takibi sunuyor ve ne kadar spor yapıldığı, ne kadar yüksek hızlara çıkıldığı gibi verileri tutuyor. Spotify gibi müzik programlarıyla da uyumluluk gösteren Huawei Watch GT 2 Pro, saatle telefonun fotoğraf ekranını kontrol edebilmenize olanak sağlıyor ancak bunu yalnızca Huawei akıllı telefonlarıyla yapabiliyorsunuz.

Batarya:

455 mAh batarya,

Yaklaşık iki haftalık pil ömrü,

Kablosuz şarj özelliği

Huawei’nin yeni saati, en çok da batarya özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 455 mAh batarya ile donatılan Huawei Watch GT 2 Pro, fazla pil kullanmayan yazılımı sayesinde neredeyse iki haftaya yakın pil ömrü sunuyor. Bu, Watch GT 2 Pro’nun piyasadaki neredeyse tüm akıllı saatlerden daha iyi bir pil ömrü anlamına geliyor.

Huawei, fazlasıyla iyi olan batarya ömrünün yanı sıra Watch GT 2 Pro’ya kablosuz şarj özelliğini de ekleyerek saati adeta yılın saati yapmaya kararlı bir adım atmış gibi duruyor. 5V/2A kablosuz şarj portu ile şarj edilebilen Huawei Watch GT 2 Pro, günde kullanıma bağlı olarak batarya ömrünün yaklaşık %8 ila %10’unu kullanıyor.

Fiyat ve sonuç:

Huawei Watch GT 2 Pro’nun Türkiye için fiyat etiketi 2.299 TL. Akıllı saatin en güncel rakibi olan Apple Watch Series 6’nın fiyat etiketi ise 3.799 TL. Hangi saatin daha güzel veya daha iyi olacağı hakkında elbette herkesin farklı bir fikri vardır ancak fiyat performans oranını en iyi sağlayan cihazın Huawei Watch GT 2 Pro olduğu oldukça açık. İki haftalık batarya ömrü, modern gözüken titanyum gövdesi, çizilmelere dayanıklı safir camı ve gelişmiş yazılımıyla Huawei Watch GT 2 Pro, bu yıla damga vuracağını hissettiriyor.

Huawei Watch GT 2 Pro'ya resmi sayfası üzerinden göz atmak veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.