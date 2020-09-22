Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, ilk akıllı saati olan ve kullanıcısının kanındaki oksijen seviyesini ölçebilen akıllı saati vivo Watch'u tanıttı. Akıllı saat, batarya süresiyle de ilgiyi üstüne çekmeyi başardı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo, daha önce yaptığı bir paylaşımla artık yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olmayacağının sinyallerini vermişti. İşte o sinyaller bugün hedefini buldu ve şirket, bugün düzenlediği etkinlikte ilk akıllı saati olan vivo Watch'u tüm dünyaya tanıttı.

vivo'nun ilk akıllı saati olan vivo Watch, standart bir akıllı saatin özelliklerinin yanı sıra kullanıcıları için fazlasıyla kullanışlı bazı özellikleriyle de dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Saatin güç yönetiminde ve sistem optimizasyonunda elde ettiği başarı akıllı saati tercih edilebilir bir seçenek yaptı.

vivo Watch özellikleri:

Kadın ve erkeklerin bilekleri için vivo Watch, 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. 46 mm'lik vivo Watch 1,39 inçlik 454 x 454 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacakken 42 mm'lik vivo Watch, 1,19 inçlik 390 x 390 çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla gelecek.

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre vivo Watch'un çerçevesi, paslanmaz çelikten dört kat daha sert olan hassas seramik kullanılarak üretildi. Saatin seramik bir vücuda sahip olması aynı zamanda saat gövdesinin çiziklere ve aşınmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo Watch, toplamda 6 farklı sensörle kullanıcılarının durumunu sürekli takip edecek. Bu sensörler arasında kullanıcının kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip edebilen bir sensör de yer alacak. Saatte yer alan diğer sensörlerse dört uydu konumlandırma sistemi ve bir barmetrik yükseklik sensörü şeklinde olacak.

Kandaki oksijen seviyesini ölçmesiyle Apple Watch'a rakip olacak olan vivo Watch, bataryasıyla da oldukça ilgi çekici olacak. vivo'nun açıklamasına göre vivo Watch'un 46 mm'lik versiyonu, tek bir şarjla 18 güne kadar kullanım ömrü tanıyacak. 42 mm'lik vivo Watch'taysa bu süre 9 güne kadar çıkacak.

vivo Watch fiyatı:

vivo Watch, Çin'de 1.299 yuanlık (yaklaşık 1.470 TL + vergiler) fiyat etiketiyle 28 Eylül günü raflardaki yerini alacak. Ancak yeni akıllı saatin ne zaman ülkemizde satışa çıkacağı ve nasıl bir fiyata sahip olacağı şu an için bilinmiyor.