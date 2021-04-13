Örümcek Ağlarındaki Titreşimler Müziğe Dönüştürüldü [Video]

Örümcek ağları ve titreşimleri sese dönüştüren yeni bir teknik kullanan bilim insanları, örümcek ağlarında oluşan titreşimleri müziğe dönüştürdü. Dahası bilim insanları, söz konusu projenin örümceklerle iletişim kurabilme potansiyeli taşıdığını ifade ediyorlar.

Örümcek ağları, bizim bakış açımızdan yakınlarda yuva yapmış bir örümcek bulunduğunun habercisi olsa da onu ören örümcek için dış dünyayı algılamanın anahtarıdır. Zira pek çok örümcek türü kördür ve dış dünyayı örmüş oldukları ağdaki titreşimleri algılayarak takip ederler. Peki örümcek ağları, oluşturacağı titreşimler ile dünyayı algılamak amacıyla oluşturulan yapılarsa, nasıl bir ses oluştururlar?

12 Nisan Pazartesi günü düzenlenen Amerikan Kimya Topluluğu’nun (ACS) toplantısında sunulan ve insanları, örümceklerin yerine koyarak örümcek ağlarındaki titreşimlerin nasıl sesler oluşturduğunu keşfetmeyi amaçlayan bir veri sonifikasyon projesi, hem çeşitli bilgisayar modelleri ile örümcek ağlarının oluşturdukları sesleri paylaştı hem de müthiş ve bir o kadar da ürkütücü bir fikir ortaya attı.

Projeyi yöneten MIT profesörü olan Markus Buehler, örümcek ağlarının yapısının bir arp veya başka bir telli çalgıyı andırdığını ifade etti. Örümcek ağının ipliklerini, bir müzik enstrümanının gerilmiş teli kabul eden Buehler ve ekibi, birkaç farklı bilgisayar modeli ve ses demeti oluşturdular.

Z ekseni sonifikasyonu ile oluşturulan aşağıdaki video, notaları oluşturmak için ağın genliğini, bağlantı noktası sayısını ve ağ parçasının uzunluğunu dikkate alıyor. Sonuçta ortaya fena sayılmayan, bir korku gerilim filminden çıkmışçasına kaotik bir müzik çıkıyor.

Oluşturulan ikinci video ise bir örümcek ağının aşırı gerildiğinde ve kopmaya başladığında oluşturmuş olduğu titreşimlerin insanların duyabileceği bir frekansta yeniden oluşturulmasına dayanıyor. Buna göre örümcek ağları aşırı gerildiğinde uçakların kalkış sırasında çıkardıklarına benzer bir ses çıkardıklarını söyleyebiliriz; tabi normal şartlarda biz bu sesleri duymuyoruz.

Söz konusu proje ile ilgili paylaşılan son videoda ise pek çok kişinin asla olmak istemeyeceği bir yere, bir örümcek ağının içine giriyoruz. Bu artırılmış gerçeklik modelinde örümcek ağında gezinen bir kişinin bakış açısını görmekle kalmıyor, aynı zamanda ağdaki titreşimlerin korkunç sesine de şahit oluyoruz.

Hatırlarsanız haberimizin başında araştırma ekibinin proje kapsamında müthiş ancak bir o kadar da ürkütücü bir fikir ortaya attığından bahsetmiştik. Ekibe göre üzerinde çalışmakta oldukları proje, örümceklerin gerçekliğini tersine çevirme ve onlarla iletişim kurabilme potansiyeli taşıyor. Pek çoğumuz için böylesi bir iletişimden daha korkunç çok az şey bulunuyor.