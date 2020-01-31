ÖSYM'nin Twitter Sayfası, Pornografik Bir Hesabı Takibe Aldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nin resmi Twitter hesabını ziyaret eden bir kullanıcı, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Twitter kullanıcısı, ÖSYM'nin pornografik paylaşımlar yapan bir hesabı takip ettiğini gördü.

Genellikle sınavları ve hizmetleriyle gündeme gelen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), bugün çok değişik bir haberle karşımıza çıktı. ÖSYM’nin resmi Twitter sayfasında ‘Takip ediliyor’ sekmesine kısa bir bakış atan kullanıcılar, takip edilen bir hesabı görünce büyük şoka uğradı.

ÖSYM’nin takip ettiği hesaplara bakan bir Twitter kullanıcısı, kurumun resmi hesabının pornografik görüntüler paylaşan bir hesabı takibe aldığını gördü. Bu manzarayla karşılaşan diğer kullanıcılar da ÖSYM’nin hesabına göz attıktan sonra olay hakkında konuşmaya başladı. ÖSYM, olayın sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte söz konusu içerikleri paylaşan hesabı takip etmeyi bıraktı.

İşte ÖSYM'nin 'Takip ediliyor' sekmesinden alınan ekran görüntüsü:

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından bugüne kadar yalnızca 6 hesap takip ediliyordu. ÖSYM’nin takip ettiği hesaplar ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı şeklindeydi.

Nasıl meydana geldiği bilinmeyen bu garip olay, Twitter kullanıcılarının ilgisini çekmişe benziyor. Kullanıcılar, ÖSYM’nin resmi Twitter hesabında karşılaştıkları şoku sosyal medya platformu üzerinde tartışmaya ve bu konu hakkında eğlenceli paylaşımlar yapmaya başladı. Olay hakkında herhangi bir gelişme yaşandığında sizlerle paylaşıyor olacağız.