Corona Virüsü Aşısının Kullanılabileceği Tarih Açıklandı

Çin'de ortaya çıkıp yayılan Corona virüsünün yarattığı panik sürerken hastalığı engelleyecek aşıya dair çok önemli bir açıklama geldi. Fransız bilim insanları, Corona virüsü aşısının 20 ay içerisinde kullanılmaya başlanabileceğini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uluslararası acil durum ilan etmişti. Salgının yarattığı panik sürerken Fransız bilim insanlarından çok önemli bir açıklama geldi.

Reuters'ın aktardığına göre Fransa Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, üzerinde çalıştıkları Corona virüsü aşısının kullanımına dair tarih verdi. Araştırmada yer alan Christophe D'Enfert, aşı için zamana ihtiyaç duyduklarını ve aşının kullanılabilecek duruma gelmesinin 20 ayı bulabileceğini söyledi. Alman Araştırma Bakanı Anja Karliczek'se daha iyimser bir tahminde bulunarak aşının birkaç ay içinde hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Avustralyalı bilim insanları, virüsü laboratuvar ortamında üretti:

Öte yandan Avustralya'daki Peter Doherty Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, Corona virüsünün bir versiyonunu laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı. Virüs Tanılama Laboratuvarı şefi Dr. Julian Druce, yeni gelişmeyi 'çığır açıcı' olarak nitelendirirken çalışmanın, virüsten kaynaklı hastalıklara tanı konması ve aşı geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bilim insanlarının bu virüsü WHO ile paylaşacağı belirtiliyor.

Çinli yetkililer, Corona virüsünün genetik kodunu hızla tüm dünya için erişilebilir hâle getirmişti. Bu bilgi sayesinde bilim insanları; virüsün nereden geldiğine, geçirdiği mutasyonlara ve insanları virüsten nasıl korumak gerektiğine dair önemli bir araç elde etmiş oldular.

Inovio Pharmaceuticals ve Moderna laboratuvarları, bir ay içerisinde 2019-nCoV virüsüne karşı bir aşıyı hayvanlar üzerinde test edebilir hâle geleceklerini iddia ediyor. Moderna, üç ay içerisindeyse insanlar üzerinde birinci faz klinik testlere geçebileceğini ileri sürüyor. Yine Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılarsa insanlar üzerinde deneyebilecekleri aşının 16 hafta içerisinde hazır olacağını söylüyor.

Çin haricinde birçok ülkede görülen Corona virüsü vakaları, şu ana kadar 170 kişinin ölümüne sebep oldu.