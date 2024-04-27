Aracınızda parça değişimi ya da herhangi bir arıza sorunu için oto sanayiye mi gitmeniz gerekiyor hem de ilk defa? Eğer tanıdık bir tamirciniz yoksa ve ortama ilk defa düşecekseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Hem aracınızdaki sorunun en temiz şekilde çözülmesi hem de sabrınızı ve cebinizi zorlamak istemiyorsanız söyleyeceklerimize kulak kesilerek oto sanayi yolu tutabilirsiniz.

Birçok sektörde sizin gibi düşünmeyen ve kötü niyetli insanlar olduğunu var sayarsak da altın değerindeki bu tavsiyeler oldukça işinize yarayabilir.

İlk olarak aracınızın hangi hizmetlere ihtiyaç duyduğunu belirleyin.

Aracınızın yağ değişimine mi ya da fren kontrolüne mi ihtiyacı var? Rutin bakım veya daha kapsamlı onarımlar için mi oto sanayi yollarını tutacaksınız? Tüm bunları belirledikten sonra ortalama bir fikir sahibi olmak için internetten veya çevrenizden aracınızın hangi işlemlerden geçebileceği konusunda bilgi alın.

Doğru ustayı bulun.

Sanayi ziyaretinizin en kritik kısımlarından biri de doğru adresi bulmak. Yine internetten veya çevrenizden size yakın olan usta tavsiyesi alabilirsiniz. Ayrıca aracınızın marka ve modeline göre de usta arayın. Örneğin eğer klasik bir arabanız varsa her usta aracınızın dilinden anlamayabilir. Kilit adamı bulmalısınız.

Fiyat pazarlığı yapın.

Oto sanayiye ilk gidenlerdenseniz muhtemelen ustalar bunu anlayacaktır. O yüzden de birden fazla ustadan fiyat alın ve pazarlık yapın. Böylelikle hem fiyat hem hizmet açısından karşılaştırma yapabilirsiniz.

Ayrıca işlem sırasında anlaştığınız fiyat dışında ekstra ücretler çıkıp çıkamayacağını da sorun. Parça fiyatları hakkında bilgi alırken işçilik fiyatını da sormayı unutmayın. Parça fiyatı demişken eğer imkânınız varsa istenilen parça fiyatını internetten araştırın. Ustanın üstüne ne kadar koyduğunu bilmek hakkınız.

Aracınızı bırakmamaya özen gösterin.

Aracınızın çok büyük bir sorunu yoksa muhtemelen aynı gün içerisinde teslim edilmesi gerekir. Ancak bazı ustalar iş yoğunluğu sebebiyle aracınızı bırakmanızı isteyebilir. Sıra size gelene kadar...

Tanımadığınız bir yerde aracınızı bırakmamak için de erken saatlerde oto sanayi yollarına düşün ve hafta sonu gitmemeye özen gösterin.

Eğer aracınızı bırakmak durumunda kaldıysanız da mutlaka iletişim numarası ve teslim tarihi ile saati konusunda anlaşın. Kendinizi sık sık hatırlatarak aracınızı takip edin.

Ayrıca aracınızın km bilgisini ve benzin durumunu bir yere not edin, gerekirse fotoğrafını çekin. Ruhsatınızı ve özel eşyalarınızı asla arabanızda bırakmayın.

Aracınızı teslim almadan önce kontrol edin.

Yapılan işlemlerin ardından aracınızın işlevsellik açısından herhangi bir sorunu olup olmadığına bakın. Bazen bir yeri tamir ederken başka bir yerin bozulabileceğini de unutmayın. O yüzden çok da uzaklaşmadan aracınızı iyi dinleyin. Herhangi bir sorun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen çıktığınız yere geri dönün.

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