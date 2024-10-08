Bugün bilinen birçok otomobil markası, alanında başarılarıyla tanınıyor. Ancak sektöre, otomobil endüstrisinden çok farklı noktalarda giriş yaptılar. Kimisi kahve makinesi, kimisi de bir dikiş makinesi…

Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek sektörlerde varlık gösteren markalar, şu anda otomobil endüstrisinde bir dünya markası.

Öyleyse gelin, bu markaların otomobil üretmeden önce ne yaptıklarına yakından bakalım.

Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden birisi ile listemize başlayalım: Opel.

1862’de kurulan şirket, ilk otomobilini kuruluşundan 37 yıl sonra üretti. Bu süre zarfında ise şirket, yüksek tekerlekli bisikletler satıyordu.

Fransız otomobil markası Peugeot’nun ilk faaliyet alanı ise kahve sektörüydü!

Metal işleme, kahve değirmeni ve bisiklet üretimi gibi faaliyetlerde bulunan şirket, otomobil üretmeye başlamadan önce 19. yüzyılın başlarında metal işleme üzerine çalışıyordu. İlk olarak el aletleri, mutfak eşyaları ve kahve değirmenleri üretiyordu. 1880'lerde bisiklet üretimine de başladı, ardından otomobil üretimine geçti.

Toyota da adını tekstil makineleri ile duyuranlar arasındaydı.

Toyota, otomobil üretimine başlamadan önce "Toyoda Automatic Loom Works" adıyla tekstil makineleri üretiyordu. Şirketin kurucusu Sakichi Toyoda, özellikle otomatik dokuma tezgâhlarıyla tanınıyordu. 1930'larda bu deneyim, Toyota’nın otomobil sektörüne adım atmasına da zemin hazırladı.

Amerikan otomotiv şirketi Ford, tarım alanında öncüydü.

1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan şirket, otomobil üretiminden önce makine ve tarım ekipmanları üzerine çalışıyordu. Gençlik yıllarında bir çiftlikte yetişmiş ve sonrasında makinelerle ilgilenmeye başlayan Henry Ford, ilk otomobillerini bu ekipmanlardan sonra üretti.

Otomobil sektörüne yakın olan BMW, uçak motorları üretiyordu.

1916’da kurulan ünlü otomobil markası BMW, başlangıçta uçak motorları üretiyordu. Şirket, o dönemde yaşanan I. Dünya Savaşı ile uçak motorları üretmeye odaklanmıştı. Savaş sonrası Almanya'nın uçak üretimi yapması yasaklanınca şirket, motosiklet ve otomobil üretimine yöneldi.

Japonya’nın ünlü markası Mazda, aklınıza bile gelmeyecek bir sektördeydi.

Mazda’nın kökenleri "Toyo Cork Kogyo Co." adlı bir mantar işleme şirketine dayanıyor. 1920’de Japonya'da mantar işleme üzerine faaliyet gösteren bu şirket, daha sonra makineler ve küçük ticari araçlar üretmeye başladı. Mazda, ilk otomobilini ise 1931’de üretti.

Ağır iş makineleri deyince akla Hyundai geliyordu.

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, bir inşaat şirketi olarak sektöre adımını atmıştı. Otomobil sektörüne girmeden önce inşaat malzemeleri satıyordu, daha sonra motorlu taşıt üretimine adım attı.

Traktör, deniz motoru üretenler arasında Fiat da vardı.

Fiat, otomobil üretimine başlamadan önce demir yolu ekipmanları, traktörler ve deniz motorları üreten bir şirketti. 1899’da ise doğru bir tercih yaparak otomobil üretimine yöneldi. Böylece İtalya’daki ilk otomobil markalarından biri oldu.

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