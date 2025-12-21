Aman Dikkat: Otomobillerde Ne Yapmak Garanti Dışı Bırakır?

Aracınızın bazı durumlarda garanti dışına çıktığı olabiliyor. Peki garanti dışı kalmasına neden olan şeyler neler?

Sıfır kilometre veya garantisi devam eden ikinci el bir otomobil satın almak, günümüz ekonomik koşullarında ciddi bir yatırım. Bu yatırımı koruyan en büyük güvenlik kalkanı ise şüphesiz üretici garantisi. Ancak pek çok sürücü, "Arabama daha iyi bakayım" ya da "Biraz daha performans alayım" derken, kaş yaparken göz çıkarabiliyor. Öyle ki bazı durumlarda aracın garanti dışına çıktığı olabiliyor.

Peki aracınızın garanti dışında kalmasını sağlayan şeyler neler? Bu içeriğimizde bu konuda kesinlikle dikkat etmeniz gereken noktalara bakacağız. Garanti dışında kalmasını istemiyorsanız şağıda listelediğimiz hareketlerden kaçınabilirsiniz.

Yazılım ve tuning

Otomobil tutkunlarının en sevdiği ama garantiyi en hızlı bitiren işlemlerden biri tuning’dir. Aracın motor kontrol ünitesine bağlanarak beygir gücünü ve torku artırmayı hedefleyen bu işlem, çoğu üretici için kırmızı bir çizgi olarak karşımıza çıkar. Serviste araca diyagnostik cihazı bağlandığında, yazılımın değiştirildiği saniyeler içinde tespit edilebilir. Sadece motor performansı değil, jailbreak benzeri başka türden yazılım müdahaleleri de garantiyi tamamen devre dışı bırakabilir.

LPG ve yakıt sistemi modifikasyonları

Türkiye’de yakıt ekonomisi denince akla gelen ilk çözüm LPG olsa da, fabrika çıkışlı olmayan LPG montajları garantinin düşmanlarındandır. Tüm aracın garantisini iptal etmese de LPG montajının aracın orijinal parçalarına zarar vermesi ya da montaj hatası nedeniyle bir arıza oluşursa o parçaların garanti dışında kaldığı durumlar oluşabilir.

Elektrik tesisatına yetkisiz müdahale

Yeni nesil araçların elektrik mimarisi oldukça hassastır. "Daha iyi müzik dinleyeyim" diyerek takılan yüksek güçlü amfiler, subwoofer’lar veya "daha iyi aydınlatsın" diye eklenen standart dışı LED barlar,** aracın garantisini bozabilir**. Buradaki temel sorun, montaj sırasında orijinal kabloların kesilmesi, sıyrılması veya aşırı akım çeken cihazların sisteme eklenmesidir. Bu durum sadece garantiyi bozmakla kalmaz, aracın ana beynine zarar verme riskini de taşır.

Periyodik bakımların azaltılması ve yan sanayi parça kullanımı

Garantinin devam etmesi için periyodik bakımları zamanında ve üreticinin belirlediği standartlarda yaptırmak gerekir. Bakım aralığını geçirmek garantiyi riske atabilir. Öte yandan üçüncü taraf servislerden parça kullanımı da riskli. Örneğin yan sanayi, kalitesiz bir yağ filtresi kullanılır ve bu filtre tıkanıp motora zarar verirse; garanti devreye girmeyebilir.

Sonuç olarak aracınızın garantisi devam ediyorsa macera aramaya gerek olmadığını söyleyebiliriz. Belirlenen sınırların dışına çıkmak hem aracınıza hem de garantinize zarar verebilir.