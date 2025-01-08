Otomobiller, Yıllar Boyunca Neden Özellikle Hep Frankfurt Fuarı'nda Tanıtıldı?

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Yeni araçların tanıtımı deyince akla gelen Frankfurt Otomobil Fuarı’nı özel kılan şeyin ne olduğunu keşfediyoruz.

Frankfurt Otomobil Fuarı (Internationale Automobil-Ausstellung, IAA), uzun yıllar boyu otomobil tanıtımının merkezi oldu.

Pek çok yeni araba, Frankfurt Fuarı’nda tanıtıldı. Bu fuarı, otomobil tanıtımlarının kalbi yapan başlıca nedenlere değinelim.

Çok eskiye dayanan bir tarihi var.

frankfurt otomobil fuarı

Internationale Automobil-Ausstellung, 1897 senesinde başladı ve bu da onu dünyanın en eski otomobil fuarlarından biri yaptı. Geçmişi sayesinde hem geleneksel hem de sasygın bir yeri oldu.

Bu yüzden otomobil üreticileri; yeni modellerini, konsept arabalarını ve teknolojik gelişmeleri tanıtmak için prestijli bir yer olarak Frankfurt Fuarı'nı tercih etti.

Hatta sadece otomobiller değil; otonom sistemler, alternatif yakıtlar, elektrikli tahrik sistemleri (bir güç beslemesinden ya da pilden gelen elektrik enerjisini mekanik enerjisine çevirir ve oluşan kuvveti hareket olarak ortaya koyar) bile tanıtıldı.

Köklü otomobil şirketleri Almanya’da.

BMW

Almanya, otomobil devlerinin merkezi diyebiliriz. BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Porsche… Hepsi Almanya’dan çıkan otomobiller. Bu nedenle yeni arabaların Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasına şaşırmamak gerek.

Ayrıca Frankfurt, Avrupa’nın merkezinde yer aldığından hem otomobil üreticileri hem medya hem de katılımcılar için nispeten kolay bir konuma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

2021 senesinde Fuar, Frankfurt’tan Münih’e taşındı.

münih otomobil fuarı

Onlarca yıl boyunca Frankfurt’ta yapılan fuar; bundan 4 sene önce, tüketici tercihleri ve çevresel kaygılar sebebiyle Münih’e taşındı ve IAA Mobility Show olarak yeniden markalaştı. Böylece sürdürülebilirlik ve gelecek çözümlerle ilgili daha geniş bir odak kazandı.

Kaynaklar: Autoweek, Wikipedia

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