Amerikalılar, ultra lüks arabaları genellikle Montana eyaletinden alıyor. Ardındaki sebepler neymiş bakalım.

Amerikalıların lüks arabaları Montana’dan almasının ardında hak vereceğiniz birkaç sebep yatıyor. Hatta Türkiye’de de benzer bir şey olsa muhtemelen hepimiz aynısını yapardık.

Şimdi gelin, ABD’lilerin lüks arabaları gidip de Montana eyaletinden almasının aslını astarını öğrenelim.

Montana’da satış vergisi bulunmuyor.

Amerika’nın diğer eyaletlerinde bir araç otomobil satın aldığınızda %6 ila %10 arasında satış vergisi ödemeniz gerekiyor ancak Montana’da böyle bir vergi yok. Pahalı lüks araçları düşündüğümüzde, bu verginin olmayışı binlerce dolarlık kâr ettiriyor.

Örneğin 500.000 dolarlık bir Ferrari satın alındığında, California’da yaklaşık %7,25 satış vergisi ile 36.250 dolar eklenirken Montana’da bu satış vergisi sıfır olduğundan ek maliyetten kurtuluyorlar.

Kayıt ve ruhsatlandırma daha kolay.

Montana’da lüks araçların kaydedilmesi için LLC (Limited Liability Company) oluşturma seçeneği oluyor ve otomobiller, Montana merkezli bir şirket üstünden kaydediliyor, eyalet dışındaki kişiler de bu avantajlardan faydalanabiliyor.

LLC sayesinde otomobilin sahibi başka bir eyalette yaşasa bile arabasını Montana’da kaydedebiliyor. Bu da vergi yükünü azaltıyor.

Yıllık lisanslama maliyetleri ve emlak vergileri düşük kalıyor.

ABD’nin diğer eyaletleriyle kıyaslandığında Montana’daki otomobiller için yıllık lisanslama maliyetleri ve emlak vergileri düşük kalabiliyor. Bu da Montana’yı tercih etmedeki bir diğer faktör.

Otomobilleri Montana’dan alma konusu yasal olsa da bazı eyaletlerde “vergi kaçırma” olarak nitelendirilebiliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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