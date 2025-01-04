Bir skandal düşünün ki BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz karteli olsun… Evet, bu gerçekten de yaşandı ve şirketler, kendi çıkarları için büyük zararlar verdi.

Otomobil devi deyince akla gelen isimlerden BMW, Mercedes ve Volkswagen grubu (Audi, Porsche, Volkswagen); 2006 ila 2014 seneleri arasında, uzun süre konuşulacak bir emisyon skandalına karıştı.

3 şirket de, dizel motorlardaki emisyon azaltma teknolojilerini bilinçli bir şekilde baltalayarak maliyetleri düşük tutmaya çalıştı. Bunun için iş birliği yaparak birbirlerini kârlı çıkarmışlardı.

Çevreci teknolojilere yönelmek yerine maliyeti düşürmeye çalıştılar.

BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz; özellikle AdBlue isimli emisyon temizleme sıvısının kullanılmasını sağlayan tankların boyutunu sınırladı. Daha büyük tanklarla daha fazla zararlı, nitrojen oksit gazı temizlenebilirdi fakat maliyetten kısmak için yapmadılar.

Üstelik yasal zorunluluklarla sınırlandırılmış teknolojilerden faydalanmamak için sessiz anlaşmalar yaptılar.

Adil Ticaret Komisyonu, üç şirketin de, azot oksit emisyonlarını azaltan püskürtülen dizel egzoz sıvısı miktarını azaltan çift modlu “Seçici Katalitik İndirgeme” yazılım sisteminin benimsenmesini kabul etmek için bir toplantı yaptığını söyledi.

Daimler (Mercedes-Benz), itiraf etti.

2006 ila 2014 yılları arasında süren bu olay, Daimler’ın Avrupa Komisyonu’na başvurmasıyla gün yüzüne çıktı. Şirket, suçu itiraf ettiği için ceza almadı. Volkswagen ise 502 milyon euro ceza alırken BMW 373 milyon cezaya tabi tutuldu.

Tabii ki cezaları sadece maddi boyutta değildi. Bu 3 dev şirketin çevreye yönelik duyarsız tutumu ve etik olmayan hareketleri; tüketicilerin güvenini de hırpaladı.

Global çapta başka yaptırımlar daha oldu.

Kimi ülkelerdeki tüketiciler, sahip oldukları otomobillerin vadedilen emisyon standartlarını karşılamadığını söyleterek inanılmaz miktarlarda tazminat davaları açıyor.

Bunun yanı sıra otomobil üreticilerinin, Kore çevre düzenlemelerini karşılamak için azot oksiti (ozon ve asit yağmuruna neden olur, astım ve solunum bozuklukları ile bağlantılıdır) yalnızca minimum düzeyde azaltmak için tasarlanmış yazılımlar yükledikleri bulunduğu için 2023 senesinde Güney Kore; şirketlere 33 milyon dolar ceza kesti.

Yani markaların hem itibari zedelendi hem de ciddi seviyelerde maddi kayıplar yaşadılar.

Rekabet politikasından sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi:

"Beş otomobil üreticisi Daimler, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche; AB emisyon standartları kapsamında yasal olarak gerekli olanın ötesinde zararlı emisyonları azaltma teknolojisine sahipti. Ancak bu teknolojinin tüm potansiyelini yasaların gerektirdiğinden daha iyi temizlemek için kullanma konusunda rekabet etmekten kaçındılar. AB Antitröst kurallarına göre yaptıkları yasa dışıdır. Otomobil kirliliğini yönetme konusunda rekabet ve yenilik, Avrupa'nın iddialı Yeşil Anlaşma hedeflerine ulaşması için çok önemlidir. Ve bu karar, bu hedefi tehlikeye atan her türlü kartel davranışına karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğimizi gösteriyor."

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: