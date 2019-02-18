ÖTV %50'ye Çıkarılırsa iPhone Fiyatları Nasıl Şekillenecek?

ÖTV'nin %50'ye çıkarılmasının söz konusu olması ile birlikte halihazırda tartışma konusu olan iPhone fiyatları yeniden konuşulmaya başlandı. Peki olası bir ÖTV zammından iPhone fiyatları nasıl etkilenecek?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde halihazırda %25 olan akıllı telefon ÖTV miktarının %50’ye çıkarılmasının önünü açıyor. Hal böyle olunca da vatandaşların aklında tek bir soru işareti oluşuyor; ÖTV %50’ye çıkarılırsa akıllı telefon fiyatları nasıl olur?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan, olası bir ÖTV artışı halinde iPhone fiyatlarının nasıl şekilleneceğini ortaya çıkardı. Buna göre ÖTV %50 artırıldığında iPhone Xs’in fiyatı 1525 TL artış gösterecek. Bu artış iPhone Xs Max’te 1658 TL, iPhone XR’da ise 1135 TL olarak karşımıza çıkacak. iPhone 8 ve 8 Plus’ta ise fiyat artışı 886 TL ve 1012 TL olarak gerçekleşecek.

Akıllı telefonlar için halihazırda %18 KDV, %25 ÖTV ve %10 TRT bandrolü vergisi alınıyor. Üstelik bu vergiler, birbirleri üzerine hesaplandıkları için her bir akıllı telefon için %55’in üzerinde vergi alınıyor. ÖTV oranının %50’ye yükseltilmesi, yalnızca iPhone’ların değil, tüm akıllı telefonların çok ciddi fiyat artışı yaşamalarına neden olur.