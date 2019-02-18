ÖTV %50'ye Çıkarılırsa iPhone Fiyatları Nasıl Şekillenecek?

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde halihazırda %25 olan akıllı telefon ÖTV miktarının %50’ye çıkarılmasının önünü açıyor. Hal böyle olunca da vatandaşların aklında tek bir soru işareti oluşuyor; ÖTV %50’ye çıkarılırsa akıllı telefon fiyatları nasıl olur?
Habertürk’ten Necdet Çalışkan, olası bir ÖTV artışı halinde iPhone fiyatlarının nasıl şekilleneceğini ortaya çıkardı. Buna göre ÖTV %50 artırıldığında iPhone Xs’in fiyatı 1525 TL artış gösterecek. Bu artış iPhone Xs Max’te 1658 TL, iPhone XR’da ise 1135 TL olarak karşımıza çıkacak. iPhone 8 ve 8 Plus’ta ise fiyat artışı 886 TL ve 1012 TL olarak gerçekleşecek.
Akıllı telefonlar için halihazırda %18 KDV, %25 ÖTV ve %10 TRT bandrolü vergisi alınıyor. Üstelik bu vergiler, birbirleri üzerine hesaplandıkları için her bir akıllı telefon için %55’in üzerinde vergi alınıyor. ÖTV oranının %50’ye yükseltilmesi, yalnızca iPhone’ların değil, tüm akıllı telefonların çok ciddi fiyat artışı yaşamalarına neden olur.