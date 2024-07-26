Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile fişli hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi. Peki bu indirim, hangi otomobillere yarayacak? İşte ÖTV indirimi yaşayacak otomobiller ve tahmini yeni fiyatları...

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Resmî Gazete'de yayımlanan bir karardan bahsetmiştik. Bu karara göre ülkemizde satılan şarjlı hibrit otomobiller için ÖTV indirimi uygulanacaktı. Peki düzenleme kapsamında hangi otomobiller ÖTV indirimi alacak?

Gazeteci Emre Özpeynirci, Türkiye'de satılan fişli hibrit otomobilleri inceledi ve bir liste çıkardı. Bu liste, ÖTV indiriminden faydalanacak otomobilleri gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre düzenleme, en çok da Çinli otomobil devi BYD'ye yaracayacak.

Peki hangi otomobillerde ÖTV indirimi uygulanacak?

Marka-Model Mevcut ÖTV Oranı Yeni ÖTV Oranı BYD Seal U DM-I %80 %30 BMW X1 xDrive30e %80 %60 Skoda Kodiaq PHEV %80 %60 DS DS-9 E-TENSE %80 %60

Peki bu otomobillerin güncel fiyatları ne durumda? ÖTV indirimi, yukarıdaki otomobillerin fiyatlarını nasıl değiştirecek?

ÖTV indirimi alacak otomobillerin mevcut fiyatları ile tahmini yeni fiyatları şöyle olacak:

Marka-Model Mevcut Fiyatı ÖTV İndirimli Fiyatı (Tahmini) BYD Seal U DM-I 2.090.000 TL 1.509.443 TL (580.557 TL indirim) BMW X1 xDrive30e 4.087.000 TL 3.632.887 TL (454.113 TL indirim) Skoda Kodiaq PHEV 2.679.900 TL 2.375.333 TL (304.567 TL indirim) DS DS-9 E-TENSE 4.478.100 TL 3.980.532 TL (497.568 TL indirim)