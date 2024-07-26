Resmî Gazete'de bugün yayımlanan bir karar ile şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi getirildi. İşte kararın detayları...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşlarla ilgili önemli bir karar yer aldı. "7521 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi uygulanmasına karar verildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve elektrikli menzili 70 kilometrenin üzerinde olan otomobilleri kapsıyor. Bu otomobiller, artık ÖTV matrahlarına göre daha düşük oranda ÖTV'ye tabii olacaklar.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye 87.03 G.T.İ.P. numaralı sırasının “- Diğerleri” satırında yer alan “-- Sadece elektrik motorlu olanlar” alt satırından önce gelmek üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki alt satırlar eklenmiştir.



Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan;



--- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar (%30)

---- Diğerleri (%60)

---- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar (%70)

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

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