Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren matrah düzenlemesi ile 2 elektrikli otomobilde indirim bekleniyordu. Ancak modellerden birine indirim yerine zam geldi.

Geçtiğimiz hafta sonunda, elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme ile motor gücü 160 kW altında bulunan ve matrahı 1.45 milyon TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller, yüzde 10 vergi dilimine alındı. Ancak bu düzenleme, ne yazık ki çok da etkili değildi. Düzenleme ile indirime alması beklenen araç sayısı sadece 2 olarak kayıtlara geçti.

Hâl böyle olunca gözler, indirim yapılacak olan markaların fiyat listelerine döndü. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, fiyat listesini güncelledi ve bekleneni yaptı. Şirket, IONIQ 5 isimli modeline indirim geldi. Ancak Mercedes-Benz cephesinde böyle bir şey yaşanmadı. Hatta şirket, indirime girmesi beklenen EQA isimli modeline zam yaptı.

Mercedes-Benz EQA güncel fiyatları şöyle:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 140 kW - 190 PS, Elektrikli EQA 250+ - AMG+, Otomatik 2.455.000 TL 215 kW - 292 PS, Elektrikli EQA 350 4MATIC - AMG+, Otomatik 2.830.000 TL

Mercedes-Benz'in 20 Kasım itibarıyla güncellediği fiyat listesi, 19 Kasım tarihinde şöyle görünüyordu:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 140 kW - 190 PS, Elektrikli EQA 250+ - AMG+, Otomatik 2.360.000 TL 215 kW - 292 PS, Elektrikli EQA 350 4MATIC - AMG+, Otomatik 2.830.000 TL

Ancak şunu belirtmekte fayda var. Mercedes-Benz, EQA için ekim ayında belirlediği fiyatları kullanıyordu. Yani şirket, güncel kur üzerinden hareket etmemişti. Mercedes-Benz EQA'nın ÖTV düzenlemesine rağmen zamlanmasının nedeni de büyük olasılıkla bu. 30 Eylül'de 27,41 olan dolar/TL paritesi, bugün itibarıyla 28,80 seviyelerine ulaşmış durumda.

Hyundai IONIQ 5 fiyatları ise şöyle değişti:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 125 kW 4x2, Elektrikli Progressive, Otomatik 1.717.829 TL 239 kW 4x4, Elektrikli Progressive, Otomatik 2.800.000 TL

Hyundai IONIQ 5'in ÖTV düzenlemesi öncesi fiyatları şöyleydi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 125 kW 4x2, Elektrikli Progressive, Otomatik 2.300.000 TL 239 kW 4x4, Elektrikli Progressive, Otomatik 2.800.000 TL

ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili detaylı bilgi için:

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller için: