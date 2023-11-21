Geçtiğimiz hafta sonunda, elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu düzenleme ile motor gücü 160 kW altında bulunan ve matrahı 1.45 milyon TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller, yüzde 10 vergi dilimine alındı. Ancak bu düzenleme, ne yazık ki çok da etkili değildi. Düzenleme ile indirime alması beklenen araç sayısı sadece 2 olarak kayıtlara geçti.
Hâl böyle olunca gözler, indirim yapılacak olan markaların fiyat listelerine döndü. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, fiyat listesini güncelledi ve bekleneni yaptı. Şirket, IONIQ 5 isimli modeline indirim geldi. Ancak Mercedes-Benz cephesinde böyle bir şey yaşanmadı. Hatta şirket, indirime girmesi beklenen EQA isimli modeline zam yaptı.
Mercedes-Benz EQA güncel fiyatları şöyle:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|140 kW - 190 PS, Elektrikli
|EQA 250+ - AMG+, Otomatik
|2.455.000 TL
|215 kW - 292 PS, Elektrikli
|EQA 350 4MATIC - AMG+, Otomatik
|2.830.000 TL
Mercedes-Benz'in 20 Kasım itibarıyla güncellediği fiyat listesi, 19 Kasım tarihinde şöyle görünüyordu:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|140 kW - 190 PS, Elektrikli
|EQA 250+ - AMG+, Otomatik
|2.360.000 TL
|215 kW - 292 PS, Elektrikli
|EQA 350 4MATIC - AMG+, Otomatik
|2.830.000 TL
Ancak şunu belirtmekte fayda var. Mercedes-Benz, EQA için ekim ayında belirlediği fiyatları kullanıyordu. Yani şirket, güncel kur üzerinden hareket etmemişti. Mercedes-Benz EQA'nın ÖTV düzenlemesine rağmen zamlanmasının nedeni de büyük olasılıkla bu. 30 Eylül'de 27,41 olan dolar/TL paritesi, bugün itibarıyla 28,80 seviyelerine ulaşmış durumda.
Hyundai IONIQ 5 fiyatları ise şöyle değişti:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|125 kW 4x2, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|1.717.829 TL
|239 kW 4x4, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|2.800.000 TL
Hyundai IONIQ 5'in ÖTV düzenlemesi öncesi fiyatları şöyleydi:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|125 kW 4x2, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|2.300.000 TL
|239 kW 4x4, Elektrikli
|Progressive, Otomatik
|2.800.000 TL
ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili detaylı bilgi için:
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